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قبّل قدم شيخ وهو يتلو القرآن.. فيديو يُثير الجدل

Lebanon 24
31-08-2024 | 03:49
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انتشر بين المصريين بشكل واسع مقطع مصور يظهر الشيخ حجاج الهنداوي، القارئ بالإذاعة والتلفزيون المصري، وهو يتلو القرآن في إحدى الأمسيات الخاصة، قبل أن يفاجئه أحد الحضور بتقبيل قدمه.

وأحدث المشهد جدلا واسعا بين مستخدمي مواقع التواصل، بين مدافع عن الشيخ الذي حاول منع الشاب، وبين من رأوا أن من واجبه عدم السماح للشاب تقبيل قدمه.
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"لقطة عفوية"

من جانبه علق الهنداوي على المقطع قائلا: "هذه لقطة عفوية من أحد المستمعين المحبين لي"، مؤكدا أنه نبهه بعد التلاوة بعدم تكرار مثل هذا التصرف.

كما أوضح أن الأمسية كانت بمناسبة حفل زفاف أحد الأشخاص، وأنه ذهب لأداء الواجب فأصروا على أن يقرأ عليهم بعض آيات القرآن، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وأردف قائلا: "ما أكثر اللقطات الغريبة في مجالس القرآن في هذه الآونة نسأل الله الهداية".

إلى ذلك، أشار إلى أنه تعرض طوال حياته المهنية، للعديد من الطرائف في مجالس القرآن، مثل طلب أحد المستمعين أن يقبله من فمه، وآخر قسم بالطلاق ليعيد قراءة سورة الفاتحة. 
 
 
 
 
 
رد نقيب القراء
من جانبه أكد الشيخ محمد صالح حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب قراء الجمهورية، أنه يجب على المستمعين احترام القرآن الكريم.

كما أوضح أن الهنداوي من القراء الملتزمين، لكنه وضع في موقف محرج، بعد أن فاجأه هذا الشاب، مضيفا أنه حاول إبعاده ونهيه عن هذا الفعل. وشدد أن وجوب وقف تلك الأفعال.
مواقف سابقة أثارت جدلا
تأتي هذه الواقعة بعد أيام قليلة من فيديو آخر أثار الجدل، ظهر فيه الشيخ سمير عنتر، يرد على الهاتف المحمول أثناء تلاوة القرآن.

وقبل أشهر أيضا أحدث نجل عنتر، القارئ هشام عنتر، ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي بسبب قراءته القرآن وهو يتمايل، ما استدعى تحويله للتحقيق من قبل نقابة القراء.(العربية)

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