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منوعات
بعدما أهانهم في فيديو سابق.. صاحب مطعم تركي للعرب: تعالوا نحن ننتظركم لقد غرقنا في الديون
Lebanon 24
31-08-2024
|
07:57
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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر صاحب أحد المطاعم التركية وهو يعتذر للعرب بعد أن أهانهم في فيديو سابق.
وأعرب صاحب المطعم عن ندمه بسبب حديث قاله في فيديو سابق، مشيرا إلى أنه تحدث فيه كثيرا عن العرب، الأمر الذي دفعهم للعزوف عن زيارة مطعمه، وقال: "نحن في وضع صعب، ونتراجع عن كل ما قلناه سابقا، ليأتي العرب من جديد، تعالوا نحن ننتظركم.. لقد غرقنا في الديون حتى حلقنا".
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وأضاف: "نحن فداء للعرب أرجوكم تعالوا مجددا.. كنا نخطط لأداء العمرة وألغيت الرحلة مرة أخرى". (روسيا اليوم)
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