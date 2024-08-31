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منوعات
حادث مرعب.. ذهب للصيد بمفرده وهذا ما حلّ به!
Lebanon 24
31-08-2024
|
12:30
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قطعت سمكة قرش رأس المراهق جهماري ريد في جامايكا بعد ذهابه للصيد بواسطة الرمح في مدينة مونتيغو باي السياحية الشهيرة.
وفي التفاصيل، عثرت الشرطة على المراهق الذي يبلغ من العمر 16 عاماً والذي اختفى بعد ذهابه للصيد بمفرده يوم الإثنين الفائت.
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وقال مايكل ريد، والد المراهق، لوسائل الإعلام: "لا أصدق أنه ذهب إلى البحر بمفرده يوم أمس وأشعر بالسوء الشديد".
ولفت مايكل إلى أنه حاول اقناع ابنه كثيراً بالعدول عن الصيد بالرمح لكن الأمر كان ينتهي دوماً بحصول خلافات بينهما.
(lbc)
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