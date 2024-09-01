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فنون ومشاهير

خلال حفل مباشر.. وفاة مغن بعد سقوطه (فيديو)

Lebanon 24
01-09-2024 | 02:00
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توفي مغني الراب الأميركي فاتمان سكوب أثناء أدائه خلال حفل مباشر بعد أن تعرض لحالة طبية طارئة، حسبما أعلنت عائلته ومدير أعماله اليوم السبت.
 
وأثارت وفاة الفنان، البالغ من العمر 53 عاما، موجة من الحزن في عالم الهيب هوب.
 
وذكرت وسائل إعلام أميركية أن سكوب انهار على خشبة المسرح في "هامدن تاون سنتر بارك" بولاية كونيتيكت، ونقل إلى المستشفى حيث لم يتمكن الأطباء من إنعاشه.
 
ويبدو أن الطاقم الطبي حاول إجراء الإنعاش القلبي الرئوي بينما كان الفنان لا يزال على المسرح، وفقًا لمقطع فيديو للحادث حصل عليه موقع أخبار المشاهير TMZ. ثم أخرج من الحفل على نقالة.
وكتبت عائلته، في منشور على حسابه على إنستغرام: "بحزن عميق وقلوب مثقلة للغاية، نعلن نبأ وفاة الأسطوري والمبدع فاتمان سكوب".
أضافوا: "جعلتنا موسيقاه نرقص ونحتضن الحياة بإيجابية".
 
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