Advertisement

بعد الجدل الكبير، فازت تشيديما أديتشينا بتمثيل نيجيريا في مسابقة ملكة جمال الكون.وفي التفاصيل، أثارت اعتراضات بشأن تمثيل أديتشينا (23 عاما) لجنوب أفريقيا، أحدها من وزير حكومي، لكون والدها نيجيريَّا، رغم أن والدتها من جنوب أفريقيا. وانسحبت أديتشينا، المولودة في جنوب أفريقيا وتحمل جنسيتها، في وقت لاحق.وقالت أديتشينا لجمهورها: "أريد فقط أن يعلم الجميع أن هذا التاج ليس تاج جمال فحسب، بل سيوحدنا جميعا. أنا فخورة حقا وممتنة لأنني سأمثل نيجيريا في مسابقة ملكة جمال الكون، وأعلم أننا سنفوز".ويسلط الخلاف بسبب أديتشينا الضوء على رهاب الأجانب الذي يعاني منه النيجيريون في جنوب أفريقيا، الذي كان سببا في بعض الأحيان في أعمال عنف وهجمات على شركات نيجيرية في البلاد.وستمثل أديتشينا نيجيريا في مسابقة ملكة جمال الكون العالمية في المكسيك في تشرين الثاني.