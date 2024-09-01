Advertisement

فنون ومشاهير

بعد الجدل الكبير.. حسناء مولودة في جنوب أفريقيا تمثل نيجيريا بـ"ملكة جمال الكون"

Lebanon 24
01-09-2024 | 10:31
A-
A+
Doc-P-1241520-638608092630876192.png
Doc-P-1241520-638608092630876192.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد الجدل الكبير، فازت تشيديما أديتشينا بتمثيل نيجيريا في مسابقة ملكة جمال الكون.


وفي التفاصيل، أثارت اعتراضات بشأن تمثيل أديتشينا (23 عاما) لجنوب أفريقيا، أحدها من وزير حكومي، لكون والدها نيجيريَّا، رغم أن والدتها من جنوب أفريقيا. وانسحبت أديتشينا، المولودة في جنوب أفريقيا وتحمل جنسيتها، في وقت لاحق.
Advertisement

وقالت أديتشينا لجمهورها: "أريد فقط أن يعلم الجميع أن هذا التاج ليس تاج جمال فحسب، بل سيوحدنا جميعا. أنا فخورة حقا وممتنة لأنني سأمثل نيجيريا في مسابقة ملكة جمال الكون، وأعلم أننا سنفوز".

ويسلط الخلاف بسبب أديتشينا الضوء على رهاب الأجانب الذي يعاني منه النيجيريون في جنوب أفريقيا، الذي كان سببا في بعض الأحيان في أعمال عنف وهجمات على شركات نيجيرية في البلاد.

وستمثل أديتشينا نيجيريا في مسابقة ملكة جمال الكون العالمية في المكسيك في تشرين الثاني.

فنون ومشاهير

منوعات

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
04:28 | 2024-09-01
04:00 | 2024-09-01
03:38 | 2024-09-01
03:02 | 2024-09-01
03:00 | 2024-09-01
02:00 | 2024-09-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24