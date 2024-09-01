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منوعات
سائقها فرّ... شاحنة أفوكادو تقتل 6 أشخاص في حانة!
Lebanon 24
01-09-2024
|
23:39
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قتل ستة أشخاص على الأقل في جمهورية الدومينيكان بعدما اصطدمت شاحنة نقل بحانة في الساحل الجنوبي للدولة الواقعة في الكاريبي، وفق ما أفاد مسؤولون.
ووقع الحادث فجر الأحد في مدينة أزوا الصغيرة على بعد نحو 100 كيلومتر غرب العاصمة سانتو دومينغو.
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وقال مصدر بالشرطة في بادئ الأمر إن عدد القتلى بلغ تسعة، لكن مدير الصحة العامة في المدينة جويل مونتانو خفض الحصيلة إلى ستة، بينهم ثلاثة في حالة حرجة. وأصيب 32 شخصا آخر في الحادث.
ونشرت وسائل إعلام محلية صوراً لشاحنة حمراء محملة بالأفوكادو اصطدمت بالحانة، ولجثث قتلى ومصابين على الأرض.
وفر سائق الشاحنة من مكان الحادث، لكن الشرطة اعتقلت شخصاً كان برفقته وتواصل التحقيق.
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