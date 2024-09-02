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سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)

Lebanon 24
02-09-2024 | 00:04
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أطلت ليلى عبد اللطيف عبر قناتها على يوتيوب في سلسلة توقعات جديدة للأشهر المقبلة.

إليكم أبرز التوقعات:
مأتم كبير لأحد الرؤساء يهز العالم بسبب حدث مؤسف.
عملية كومندوس خطيرة تطال أحد المصارف العالمية ووقوع قتلى وجرحى.
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مرحلة جديدة في سوريا، رفع للعقوبات ونهضة اقتصادية مهمة.
عمليات سطو لمصارف كبيرة وصغيرة وصرخة الناس لن تكون قادرة على استرجاع الأموال.
بورصة أسعار النفط والطاقة ستشهد ارتفاعا جنونيا
بورصة الذهب والفضة إلى مزيد من الارتفاع
التغيير مُقبل في ايران ولن ينالوا منها
لا خوف من حرب مذهبية في أي دولة
كوارث طبيعية قاسية نراها لأول مرة

غزة
من خلال الجهود والمساعي المصرية والقطرية تنفيذ وقف إطلال النار في غزة أصبح قريبا.

لبنان
الساحة اللبنانية مُقبلة على تغيير كبير في المراكز والوجوه من خلال الاتفاق على انتخاب رئيس جديد وتأليف حكومة جديدة.
عراب هذه التغييرات هو الرئيس نبيه بري
اسما النائب السابق سليمان فرنجية واللواء الياس البيسري في قلب هذه التغييرات .
الدولار قد يرتفع من جديد وسيتخطى الـ 100 ألف ليرة وقد يصل إلى 120 أو 130 ألف ليرة ثم ينخفض.
للاطلاع على التوقعات كاملة شاهدوا الفيديو


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