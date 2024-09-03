بعد 24 عامًا.. اعتقال رجل في ألاباما بتهمة قتل صيدلانية

Advertisement

تم القبض على رجل يبلغ من العمر 63 عامًا في ألاباما، بتهمة قتل امرأة، من شمال غرب جورجيا عام 2000.وأعلن مكتب التحقيقات في جورجيا ومكتب عمدة مقاطعة ووكر يوم الجمعة أنهما وجها اتهامات إلى كليرانس دي جورج بالقتل والاعتداء المشدد في وفاة جولي آن ماكدونالد في تموز 2000.وتم العثور على ماكدونالد، وهي صيدلانية، مقتولة طعنا في منزلها بمدينة لافاييت بولاية جورجيا، على بعد حوالي 25 ميلا جنوب تشاتانوغا.وفي مؤتمر صحفي عقد يوم الجمعة، قال المسؤولون إن الجمع بين تكنولوجيا مختبرات الجرائم الأفضل والعمل التقليدي للشرطة سمح لهم باستنتاج أن جورج هو من قتل ماكدونالد.وقال ستيف ويلسون، قائد شرطة مقاطعة ووكر، إن جورج اعتقل في برمنغهام في الثاني والعشرين من آب وينتظر تسليمه إلى جورجيا. وظل جورج في سجن مقاطعة جيفرسون في برمنغهام يوم الاثنين، ومن غير الواضح ما إذا كان لديه محامٍ ليتحدث نيابة عنه.وقال جو مونتجومري، وكيل مكتب التحقيقات في جورجيا، إنه تم التعرف على جورج في البداية باعتباره أحد المشتبه بهم الأربعة أو الخمسة في القضية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى العثور على جورج مع دفتر شيكات ماكدونالدز في مقاطعة كاتوسا المجاورة.وقال ويلسون: "لم تكن جريمة غريبة، لقد كانا يعرفان بعضهما البعض".ورفض مونتجومري مناقشة الدافع الذي قد يكون دفع جورج إلى قتل ماكدونالد.وقالت الوكالات إن القضية أعيد التحقيق فيها في عامي 2015 و2016، لكن الاختبارات على الأدلة لم تتمكن بعد ذلك من تحديد هوية المشتبه به. وتمت مراجعة القضية مرة أخرى على مدار العامين الماضيين، حيث قال مونتجومري إن الاختبارات المعملية ربطت الأدلة بجورج.وأضاف مونتجومري أن العلم لم يكن وحده هو الذي أدى إلى هذا الاختراق في القضية، بل كان أيضا بفضل الكثير من العمل الجاد الذي قام به المحققون، الذين تقاعد بعضهم منذ ذلك الحين.وقال: "لقد تطلب الأمر الكثير من العمل الشاق وطرق الأبواب"، مضيفًا: "في بعض الأحيان كانوا يصطدمون بجدار من الطوب ويستمرون في المضي قدمًا".وقال ويلسون إن أقرب أقارب ماكدونالد الذين ما زالوا على قيد الحياة هم ابنة أخ وابن أخ، وقد تم إخطارهم بالاعتقال.وقال "لقد عملنا على هذه القضية، عمرها 24 عاما ونحن لا نستسلم أبدا بشأن هذه القضايا الباردة". (CBS News)