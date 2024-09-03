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بالصورة.. ضرب شريكته وأهانها فواجه عقابًا قاسيًا

Lebanon 24
03-09-2024 | 10:38
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أصيب رجل بكدمة في عينه بعد أن اعتدى على صديقته المذعورة مرارا وتكرارا، حيث هاجمه آخرون في مكان الحادث.

وأشارت صحيفة "دايلي مايل" إلى أن رايان باركر كان يشرب "بشكل مفرط" في الحانة قبل أن يصل إلى منزل المرأة حيث وبخها بالإهانات، بما في ذلك إخبارها بأنها تستحق الموت.
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وتطّورت الملاسنة بينهما حيث أقدم على ضربها، وأسقطها على الأرض بعد أن صفعها وضربها بوحشية.

وبينما واصل باركر ركل المرأة وهي على الأرض، هاجمه بعض الاشخاص وضربوه حتى فقد وعيه. 

وأفادت محكمة هال كراون، في بريطانيا، أن الرجل أصيب بكسر في محجر العين وكسر في عظم الخد أثناء الحادث، وحُكم عليه بالسجن لمدة 20 شهرًا بتهمة الاعتداء والضرب. (daily mail)
 
قام رايان باركر، 32 عامًا، بلكم صديقته المذعورة مرارًا وتكرارًا أثناء الاعتداء عليها في وقت سابق من هذا العام، لكنه تعرض للضرب المبرح بعد دقائق وفقد وعيه على يد آخرين في مكان الحادث.

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