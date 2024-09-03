قهوجي ينهي حياة عامل نظافة لسبب غريب

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة في مصر، حبس قهوجى 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل عامل نظافة بسبب معاتبة المجنى عليه للمتهم، لتسببه فى اتساخ ملابسه لإلقائه أتربة أثناء سيره فى الشارع.فيما قررت النيابة العامة بالجيزة فى وقت سابق، حبس المتهم وكلفت الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على جثة المجنى عليه، لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.وأمرت بالفحص الظاهرى من خلال تحديد العلامات الاستعرافية والتى تثبت فى بطاقة ترفق مع الجثة والتى تشمل العمر والطول والسن والملابس التى يرتدية ومراحل تعفن الجثة وأى علامات تعريفية كالوشم وسحب عينات من البول والدم والأحشاء.كما أمرت النيابة العامة بفحص كل الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.