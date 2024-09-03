Advertisement

منوعات

قهوجي ينهي حياة عامل نظافة لسبب غريب

Lebanon 24
03-09-2024 | 12:30
A-
A+
Doc-P-1242403-638609854147232492.jpg
Doc-P-1242403-638609854147232492.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة في مصر، حبس قهوجى 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل عامل نظافة بسبب معاتبة المجنى عليه للمتهم، لتسببه فى اتساخ ملابسه لإلقائه أتربة أثناء سيره فى الشارع.
Advertisement
فيما قررت النيابة العامة بالجيزة فى وقت سابق، حبس المتهم وكلفت الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على جثة المجنى عليه، لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.
وأمرت بالفحص الظاهرى من خلال تحديد العلامات الاستعرافية والتى تثبت فى بطاقة ترفق مع الجثة والتى تشمل العمر والطول والسن والملابس التى يرتدية ومراحل تعفن الجثة وأى علامات تعريفية كالوشم وسحب عينات من البول والدم والأحشاء.
كما أمرت النيابة العامة بفحص كل الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.
(اليوم السابع)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:11 | 2024-09-03
14:15 | 2024-09-03
12:44 | 2024-09-03
10:38 | 2024-09-03
10:19 | 2024-09-03
07:48 | 2024-09-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24