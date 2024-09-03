أثناء استخدام غسالة منزل.. وفاة امرأة صعقا بالكهرباء

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لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم، صعقًا بالكهرباء في مركز أبوتشت شمالي قنا في مصر، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقلها إلي المستشفى.تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع ربة منزل، صعقًا بالكهرباء أثناء لستخدام غسالة منزل، وتبين مصرع منال.س، 45 عاما.تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.