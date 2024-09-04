ضبط شخص لقيامه بالنصب على المواطنين وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحانى

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نجحت الداخلية المصرية في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحاني ومزاولة أعمال السحر والدجل فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال بكافة أشكالها.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (عاطل- مقيم بمحافظة القاهرة) بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال مزاولة أعمال الدجل والسحر وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحاني مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه الإجرامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وعثر بحوزته على (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي").