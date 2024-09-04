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منوعات
تفاصيل مروّعة.. أمّ قضت على طفليها وثالث توسّل ألا تقتله!
Lebanon 24
04-09-2024
|
14:23
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استمعت محكمة بريطانية إلى تفاصيل مروعة في قضية الأم الأميركية كيمبرلي سينجلر، المتهمة بإطلاق النار على اثنين من أطفالها في منزلهما في كولورادو. حيث تلقت الأم "توسلاً" من طفلها الثالث لكي لا يقتلها.
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وحضرت كيمبرلي سينجلر جلسة الاستماع في لندن، والتي تأتي في إطار طلب تسليمها بعد اتهامها بقتل ابنتها إليانا (9 سنوات) وابنها آدن (7 سنوات). وقد عُثر على الطفلين مقتولين في غرفة نومهما في كولورادو سبرينغز بتاريخ 19 كانون الأول من العام الماضي.
وقد علمت محكمة وستمنستر الجزئية أن الطفل الأكبر، الذي كان في الحادية عشرة من عمره وقت الحادث، نجا من طعنة في الرقبة ولكنه كان بحاجة إلى جراحة طارئة.
ومن خلال محاميها، أنكرت السيدة سينجلر، البالغة من العمر 36 عامًا، مسؤوليتها عن الوفيات والاعتداء على الطفل الثالث.
وأفادت المحكمة أن السيدة سينجلر "فرت" من الولايات المتحدة في الأيام التي تلت الهجوم، وتم القبض عليها في لندن بعد 11 يومًا. ومن المتوقع أن تستمر جلسة الاستماع أمام قاضي المحكمة الجزئية جون زاني لمدة ثلاثة أيام، على أن يتخذ وزير الداخلية البريطاني القرار النهائي بشأن تسليمها إلى الولايات المتحدة. (BBC english)
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