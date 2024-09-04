آثارهم اختفت قبل ألف عام.. العثور على خاتم يعود لشعب قديم جدًا (صور)

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اكتشف عالم آثار هاوٍ خاتمًا بيكتيًا "رائعًا" بـ"إطار معقد" في اسكتلندا بعد دفنه لأكثر من ألف عام.وتم اكتشاف "حلقة على شكل طائرة ورقية مع مركز من العقيق أو الزجاج الأحمر" من قبل أحد المتطوعين في موقع حصن في بورجهيد، في شمال شرق اسكتلندا، وفقًا لجامعة أبردين، التي قادت عملية الحفر.وقال رالف، الذي وصف نفسه بأنه "هاو متحمس"، إن الخبراء أخبروه في العديد من اللحظات خلال أعمال التنقيب التي استمرت أسبوعين أنه "لديه موهبة في العثور على حصى لامعة". وكانت هذه هي المرة الثالثة التي يقوم فيها بالحفر في الموقع.وقال أستاذ الآثار الذي قاد أعمال التنقيب، جوردون نوبل، إن ما قدمه رالف له كان "رائعًا حقًا".وكان البيكتس شعبًا قديمًا عاش في ما يُعرف الآن بشرق وشمال شرق اسكتلندا. ولا يُعرف الكثير عنهم، ولا يوجد سوى مصادر وثائقية محدودة ومثيرة للجدل تثبت وجودهم لمدة ستة قرون، وفقًا لموقع جامعة أبردين على الإنترنت.