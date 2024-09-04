قتلوا زميلهم في الفصل.. وهكذا نجوا من العقاب!

تمكن أربعة مراهقين من لاس فيغاس قاموا بضرب زميلهم في المدرسة الثانوية حتى الموت من الهروب من عقوبة طويلة بتهمة القتل بعد التوصل إلى صفقة إقرار بالذنب.

وفي المعلومات، توفي جوناثان لويس جونيور، 17 عاما، في المستشفى بعد أيام من تعرضه للدهس والركل واللكمات في أحد الأزقة حتى فقد وعيه في تشرين الثاني الماضي.

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وكان من المقرر محاكمة القاتلين، اللذين كان عمرهما 16 و17 عاما وقت الهجوم، بتهمة القتل من الدرجة الثانية في محكمة للبالغين، لكنهما اعترفا بالقتل غير العمد في صفقة إقرار بالذنب ستجعلهما يقضيان فترة غير محددة في احتجاز الأحداث.

وقالت والدة الضحية، ميليسا ريدي، لوسائل الإعلام المحلية: "لا يوجد أي شخص يُحاسب فعليًا على جريمة قتل ابني. إنه أمر مثير للاشمئزاز".

وقالت لصحيفة "لاس فيغاس" إنها عارضت الاتفاق ولم يتم حتى إخبارها به عندما تم التوصل إليه في آب.

أضافت: "لقد علموا عندما داسوا على رأس طفلي أنه سيموت. يجب أن يتحملوا المسؤولية كبالغين.. لقد اتخذوا خيارًا بالغًا".