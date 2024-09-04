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الحمليتحدث هذا اليوم عن عرض جديد أو مبادرة تصادف الكثير من الانتقادات.الثوريبشرك هذا اليوم بالخير والايجابيات، وتتواصل بصورة ايجابية فترتفع شعبيتك، وتؤدي مخيّلتك دورًا ايجابيًّا في خلق بعض الفرص.الجوزاءيحذرك أحد الزملاء من المواجهات الصعبة اليوم، ويطلب إليك التفكير ملياً قبل أي تصرف، وانتبه مما يحاك خلف الستار.السرطانيحمل إليك هذا اليوم فرصاً استثنائية وظروفًا عامة تدعم توجّهاتك وتحركاتك باتجاه البدء بمشروع كبير تخطط له منذ سنوات.الأسديلقي هذا اليوم الضوء على مشروع مهني طالما استأثر باهتمامك، وتخوض تجارب خاصة جداً.العذراءيتحدث هذا اليوم عن فرصة للربح أو لإطلاق مشروع كبير تعلق عليه آمالاً كبيرة.الميزانيوحي هذا اليوم ببعض الافكار المهينة البنّاء والمفيدة جداً، وربما تقدم على حملة استقطاب للرأي العام وتشرح فكرة.العقربتتفاءل هذا اليوم كثيراً بتحقيق رغباتك وأحلامك وتجعل الآخرين يصغون إلى مخططّاتك.القوستتخلص اليوم نهائياً من بعض التعقيدات التي تعاكسك ويسلّط الضوء على قضية مهنية.الجديلا تؤجّل شيئاً للغد، أنجز ما عليك ولا تتورط في قضية لست مطمئناً إليها.الدلوعلى الرغم من كل ما قد يحصل اليوم، تتابع تقدّمك بخطى ثابتة وأكيدة، وتحلّق عالياً وتكسب المزيد من أصوات التأييد.الحوتيتسبب أحد الزملاء بمشكلة إدارية لم تكن في الحسبان لكنك تتمكن من التخلص منها سريعاً. (السومرية)