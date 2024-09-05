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حسن وجد مشنوقا داخل إحدى غرف شقته.. والسبب تطبيق مراهنات

Lebanon 24
05-09-2024 | 04:00
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في واقعة مأسوية، أقدم شاب مصري على شنق نفسه في منزله في مركز بني مزار بمحافظة المنيا في صعيد مصر.

وبحسب وسائل إعلام محلية، نصب الشاب لنفسه مشنقة داخل إحدى غرف منزله، لخسارته في إحدى ألعاب المراهنات الإلكترونية.
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وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا بلاغا بالعثور على شاب مشنوق داخل منزله بدائرة مركز بني مزار، وانتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، حيث تم العثور على جثة شاب يدعى حسن. ج (23 عاما)، مشنوقا داخل إحدى غرف شقته.

وكشفت التحريات أن الشاب أقدم على الانتحار بعد تراكم الديون عليه بسبب مشاركته في لعبة مراهنات إلكترونية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث. (العربية) 
 
 
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