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منوعات
المساكنة تُشعل عاصفة انتقادات في مصر.. تصريحات لمحامي أثارت الجدل
Lebanon 24
05-09-2024
|
11:27
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أوقف المحامي المصري هاني سامح عن العمل لإباحته المساكنة، إذ قرر عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، إحالته إلى التحقيق مع إيقافه عن ممارسة المحاماة لحين الانتهاء من التحقيقات.
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وأكد نقيب المحامين في بيان، اليوم الخميس، أن قرار الإحالة إلى التحقيق جاء بناء على التصريحات المتعلقة بالمساكنة، والتي أدلى بها المحامي خلال استضافته بأحد البرامج التلفزيونية، مشيرًا إلى أن ما قاله غير مقبول نهائيًا.
وأوضح علام أن التصريحات التي أدلى بها المحامي تعبر عن نفسه ولا تمثل جموع المحامين، مشددًا على أن نقابة المحامين لن تقف مكتوفة الأيدي أمام من يسيء لها أمام المجتمع، ويثير البلبة بتصريحات غير مسؤولة.
وكان عمر هريدي، عضو مجلس نقابة المحامين، قد تقدم بشكوى رسمية ضد المحامي هاني سامح، بعد حديث الأخير عن فكرة "المساكنة" قبل الزواج باعتبارها حرية شخصية.
وقبل أيام قال المحامي هاني سامح، في تصريحات تلفزيونية، إنه مع فكرة "المساكنة" قبل الزواج معتبرا أنها حرية شخصية وأن ابنته إذا فعلت هذا الأمر فلن يمنعها، فهو يقبل بالحقوق الإنسانية.
ولتوضيح ذلك قال المحامي إن ما قاله "يتفق مع ما ذكر في كتب التراث ويستند على ما زعم أنه منسوب إلى الإمام أبو حنيفة الذي روى عن استئجار امرأة بأجر".
وأكد المحامي أن ما صدر من نقابة المحامين لا يساوي الحبر الذي كتب به ويخالف القانون، مشيرا إلى أنه سيقوم "بالتصدي لخلايا التطرف الديني داخل النقابة"، بحسب وصفه.
وقال إنه قد سبق وأن أصدرت النقابة ضده هذا القرار منذ عام وتم إلغاؤه قضائيا، معلنا أن "نقابة المحامين كانت مخترقة من جماعة الإخوان لعقود طويلة". (العربية)
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