Advertisement

منوعات

المساكنة تُشعل عاصفة انتقادات في مصر.. تصريحات لمحامي أثارت الجدل

Lebanon 24
05-09-2024 | 11:27
A-
A+
Doc-P-1243204-638611580655000442.png
Doc-P-1243204-638611580655000442.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أوقف المحامي المصري هاني سامح عن العمل لإباحته المساكنة، إذ قرر عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، إحالته إلى التحقيق مع إيقافه عن ممارسة المحاماة لحين الانتهاء من التحقيقات.
Advertisement

وأكد نقيب المحامين في بيان، اليوم الخميس، أن قرار الإحالة إلى التحقيق جاء بناء على التصريحات المتعلقة بالمساكنة، والتي أدلى بها المحامي خلال استضافته بأحد البرامج التلفزيونية، مشيرًا إلى أن ما قاله غير مقبول نهائيًا.
 
وأوضح علام أن التصريحات التي أدلى بها المحامي تعبر عن نفسه ولا تمثل جموع المحامين، مشددًا على أن نقابة المحامين لن تقف مكتوفة الأيدي أمام من يسيء لها أمام المجتمع، ويثير البلبة بتصريحات غير مسؤولة.

وكان عمر هريدي، عضو مجلس نقابة المحامين، قد تقدم بشكوى رسمية ضد المحامي هاني سامح، بعد حديث الأخير عن فكرة "المساكنة" قبل الزواج باعتبارها حرية شخصية.

وقبل أيام قال المحامي هاني سامح، في تصريحات تلفزيونية، إنه مع فكرة "المساكنة" قبل الزواج معتبرا أنها حرية شخصية وأن ابنته إذا فعلت هذا الأمر فلن يمنعها، فهو يقبل بالحقوق الإنسانية.

ولتوضيح ذلك قال المحامي إن ما قاله "يتفق مع ما ذكر في كتب التراث ويستند على ما زعم أنه منسوب إلى الإمام أبو حنيفة الذي روى عن استئجار امرأة بأجر".

وأكد المحامي أن ما صدر من نقابة المحامين لا يساوي الحبر الذي كتب به ويخالف القانون، مشيرا إلى أنه سيقوم "بالتصدي لخلايا التطرف الديني داخل النقابة"، بحسب وصفه.

وقال إنه قد سبق وأن أصدرت النقابة ضده هذا القرار منذ عام وتم إلغاؤه قضائيا، معلنا أن "نقابة المحامين كانت مخترقة من جماعة الإخوان لعقود طويلة". (العربية)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
12:28 | 2024-09-05
10:27 | 2024-09-05
10:17 | 2024-09-05
09:19 | 2024-09-05
07:54 | 2024-09-05
06:10 | 2024-09-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24