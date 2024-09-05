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منوعات
نفق سري في سجن برازيلي.. محاولة هروب تنكشف تحت الأرض (صور)
Lebanon 24
05-09-2024
|
12:28
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أحبطت شرطة السجن محاولة هروب جماعية بعد اكتشاف بناء نفق في سجن في البرازيل.
وقالت إدارة السجون البرازيلية إن الممر تحت الأرض تم العثور عليه تحت حديقة خضراوات في معهد فيسينتي بيراغيبي الجزائي في حي بانجو غرب ريو دي جانيرو.
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واكتشف مسؤولو السجن نفقًا يبلغ طوله 32 قدمًا بعد تلقي بلاغ بأن أعضاء عصابة كوماندو فيرميلهو كانوا يبحثون عن طريقة للوصول إلى نظام الصرف الصحي والفرار.
وتم العثور على أربعة معتقلين داخل النفق وتم إخراجهم.
وكان خمسة من المعتقلين الفارين متورطين بشكل مباشر في بناء النفق الجديد.
وذكرت قناة تي في غلوبو أن 14 سجينًا تم نقلهم إلى سجن بانغو، وهو منشأة ذات إجراءات أمنية مشددة.
وقالت أمانة إدارة السجون إن الجهود جارية بالفعل لتحسين المراقبة والتفتيش في معهد فيسينتي بيراغيبي الجنائي. (daily mail)
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