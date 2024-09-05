نفق سري في سجن برازيلي.. محاولة هروب تنكشف تحت الأرض (صور)

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أحبطت شرطة السجن محاولة هروب جماعية بعد اكتشاف بناء نفق في سجن في البرازيل.وقالت إدارة السجون البرازيلية إن الممر تحت الأرض تم العثور عليه تحت حديقة خضراوات في معهد فيسينتي بيراغيبي الجزائي في حي بانجو غرب ريو دي جانيرو.واكتشف مسؤولو السجن نفقًا يبلغ طوله 32 قدمًا بعد تلقي بلاغ بأن أعضاء عصابة كوماندو فيرميلهو كانوا يبحثون عن طريقة للوصول إلى نظام الصرف الصحي والفرار.وتم العثور على أربعة معتقلين داخل النفق وتم إخراجهم.