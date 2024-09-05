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نفق سري في سجن برازيلي.. محاولة هروب تنكشف تحت الأرض (صور)

Lebanon 24
05-09-2024 | 12:28
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أحبطت شرطة السجن محاولة هروب جماعية بعد اكتشاف بناء نفق في سجن في البرازيل.

وقالت إدارة السجون البرازيلية إن الممر تحت الأرض تم العثور عليه تحت حديقة خضراوات في معهد فيسينتي بيراغيبي الجزائي في حي بانجو غرب ريو دي جانيرو.
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واكتشف مسؤولو السجن نفقًا يبلغ طوله 32 قدمًا بعد تلقي بلاغ بأن أعضاء عصابة كوماندو فيرميلهو كانوا يبحثون عن طريقة للوصول إلى نظام الصرف الصحي والفرار.

وتم العثور على أربعة معتقلين داخل النفق وتم إخراجهم. 
اكتشف حراس في معهد بيراجيبي الجزائي في ريو دي جانيرو بالبرازيل بناء نفق يوم الاثنين

وكان خمسة من المعتقلين الفارين متورطين بشكل مباشر في بناء النفق الجديد.

وذكرت قناة تي في غلوبو أن 14 سجينًا تم نقلهم إلى سجن بانغو، وهو منشأة ذات إجراءات أمنية مشددة.
تم نقل ما لا يقل عن 14 سجينًا، جميعهم أعضاء في عصابة كوماندو فيرميلهو، إحدى أقوى العصابات في البرازيل، من معهد فيسينتي بيراغيبي الجزائي بعد أن اكتشف الحراس بناء نفق تحت حديقة خضراوات.

وقالت أمانة إدارة السجون إن الجهود جارية بالفعل لتحسين المراقبة والتفتيش في معهد فيسينتي بيراغيبي الجنائي. (daily mail)
 
لم يتمكن السجناء من الحفر إلا بعمق 32 قدمًا تحت حديقة الخضروات بالسجن أثناء بناء نفق كان من المقرر أن يستخدمه تجار المخدرات للهروب

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