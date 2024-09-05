Advertisement

منوعات

قبل أن يقتله ابن الـ14 عامًا داخل مدرسة.. تواصل مع والدته من داخل حمام

Lebanon 24
05-09-2024 | 15:16
A-
A+
Doc-P-1243316-638611722628203795.png
Doc-P-1243316-638611722628203795.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال أحد الاشخاص الذي يدعى رونالد كلارك، حاول المساعدة في العثور على المراهق  ماسون شيرمرهورن، إن آخر رسالة نصية أرسلها إلى والدته من الحمام، وذلك قبل أن يتم اكتشافه كواحد من الأربعة الذين قُتلوا في إطلاق نار جماعي في مدرسة أبالاتشي الثانوية في ويندر بولاية جورجيا، أمس الأربعاء.
Advertisement

وتوقف رونالد كلارك في متجر أثناء عودته إلى منزله صباح الأربعاء، عندما علم بإطلاق النار من زوجته عبر مكالمة هاتفية. هرع إلى مكان الحادث، وعرض خدماته بسرعة على مسؤولي إنفاذ القانون في مركز القيادة، وتلقى تعليمات بمساعدة الطواقم.

وبعد ساعة تقريبًا، قال إنه بدأ يرى الطلاب، الذين كانوا "مصابين"، واصفا الوضع بأنه "صعب".

ووصف النظرة على وجوه الضحايا بأنها "صدمة"، وقال إن أولئك الذين قدموا شهاداتهم في محاولة للتعامل مع الأمر كانوا "أقوياء".

وبعد حوالي 30 دقيقة، قال كلارك إنه بدأ بمساعدة والدة شيرمرهورن، وهي زميلته في العمل، في محاولة إيجاده، وعثروا عليه لاحقا مقتولا. (daily mail)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:14 | 2024-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:50 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:20 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:34 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:06 | 2024-09-05
12:28 | 2024-09-05
11:27 | 2024-09-05
10:27 | 2024-09-05
10:17 | 2024-09-05
09:19 | 2024-09-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24