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منوعات
قبل أن يقتله ابن الـ14 عامًا داخل مدرسة.. تواصل مع والدته من داخل حمام
Lebanon 24
05-09-2024
|
15:16
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قال أحد الاشخاص الذي يدعى رونالد كلارك، حاول المساعدة في العثور على المراهق ماسون شيرمرهورن، إن آخر رسالة نصية أرسلها إلى والدته من الحمام، وذلك قبل أن يتم اكتشافه كواحد من الأربعة الذين قُتلوا في إطلاق نار جماعي في مدرسة أبالاتشي الثانوية في ويندر بولاية جورجيا، أمس الأربعاء.
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وتوقف رونالد كلارك في متجر أثناء عودته إلى منزله صباح الأربعاء، عندما علم بإطلاق النار من زوجته عبر مكالمة هاتفية. هرع إلى مكان الحادث، وعرض خدماته بسرعة على مسؤولي إنفاذ القانون في مركز القيادة، وتلقى تعليمات بمساعدة الطواقم.
وبعد ساعة تقريبًا، قال إنه بدأ يرى الطلاب، الذين كانوا "مصابين"، واصفا الوضع بأنه "صعب".
ووصف النظرة على وجوه الضحايا بأنها "صدمة"، وقال إن أولئك الذين قدموا شهاداتهم في محاولة للتعامل مع الأمر كانوا "أقوياء".
وبعد حوالي 30 دقيقة، قال كلارك إنه بدأ بمساعدة والدة شيرمرهورن، وهي زميلته في العمل، في محاولة إيجاده، وعثروا عليه لاحقا مقتولا. (daily mail)
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