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برجك اليوم

Lebanon 24
05-09-2024 | 23:00
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 برج الحمل
تشعر بالتوتر والقلق الشديد اليوم، فهناك قرار مصيري يجب ان يصدر يحدد مستقبلك المهني، لا تقلق الامور ستسير بشكل جيد لا سيما واتم اثبت نفسك في الفترة الماضية، في المقابل لا تسير الامور بشكل جيد على الصعيد العاطفي تتصاعد الخلافات بينك وبين الشريك وتصل لحد لا تتمكن من حلها وقد يصبح البعد او الانفصال هو الانسب.
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برج الثور
عليك التعامل مع أي مشكلة تطرأ في العمل بشكل مفاجئ بهدوء ودون توتر، تفكر بانهاء مرحلة في حياتك تحمل لك الكثير من الذكريات إلا انك تشعر أنك بحاجة لانهائها، تمر علاقتك العاطفية بالعديد بالمنعطفات والمشاكل، في حال لم تتعامل جيدًا مع هذه المشاكل قد تصل العلاقة إلى نهايتها وتترك حزن شديد في نفسك.

برج الجوزاء
هناك الكثير من الأمور والطلبات التي عليك انجازها في وقت قصير، تشعر بالضغط الشديد بسبب هذه المسؤوليات، عليك ترتيب امورك ووضع خطة واضحة من اجل انهاء العمل المطلوب منك، تفكر بالاتصال ببعض الاصدقاء من أجل الخروج والترفيه على نفسك، يحاول احد الاشخاص دخول حياتك والتعبير عن حبه لك.

برج السرطان
عليك الخروج حالًا من الوضع النفسي الذي تعيشه، اليأس والخذلان وعيش دور الضحية امور قد تفاقم من سوء الوضع، حان الوقت لتظهر الجانب القوي من شخصيتك، وتبدأ الحرب من اجل نفسك، اصبح الوقت مناسب جدًا للحديث مع الشريك وحل المشاكل بينكما، فقد هدأ كل منكما اخيرًا، وستعود الامور بينكما إلى سابق عهدها.

برج الأسد
الكثير من اللقاءات العائلية والمناسبات التي تتطلب منك الكثير من المصاريف، أنت بحاجة لمراجعة حساباتك بعد انتهاء هذه الفترة، والعمل على ترتيب اوضاعك بشكل جيد، حان الوقت للتصرف بحيادية ومنطقية في العمل، يجب عليك التعامل بمهنية مع من حولك وليس بناءً على مشاعرك تجاه الزملاء.

برج العذراء
يجب عليك التعلم من اخطائك السابقة، حتى لا تكرر نفس الاخطاء وتجد نفسك في ورطة قد تتسبب بخسارتك العمل، قد تشعر ببعض الملل، هناك الكثير من المناسبات العائلية التي تخطط للتواجد بها، عليك ترتيب الامور في العمل اولًا وعدم ترك اي مهمة دون انجازها حتى لا يعاتبك مديرك.

برج الميزان
قد تواجه بعض المشاكل مع الاصدقاء، انت لا تعلم سبب هذه المشاكل بالاساس، الا ان المور بينكم لا تسير بشكل جيد ابدًا، انتبه من اتخاذ اي قرارات متسرعة، هناك شخص يظهر بحياتك بشكل مفاجئ وغير متوقع، هذا الشخص قد يصبح من اهم الاشخاص في حياتك خلال الفترة المقبلة، انتبه لبعض الاشارات التي قد تظهر على جسدك.

برج العقرب
تحصل بعض التغييرات الايجابية في حياتك هذه الفترة، قد تحصل على ترقية او منصب جديد او وظيفة جديدة تحمل الكثير من الميزات، تخطط للسفر مع الاصدقاء واخذ اجازة طويلة، انتبه لاسلوب تعاملك مع الشريك، كلماتك قد تكون جارحة في بعض الأحيان، اسلوبك قد يدفعه للابتعاد عنك دون عودة بالرغم من حبه الكبير لك.

برج القوس
يجب عليك الانتباه للتفاصيل وانجاز عملك بكل احترافية، الوقوع في الخطا في هذه الفترة بالذات لن يمر مرور الكرام، انت تحت المراقبة، وتعلم هذا الشيء، انتبه من التعامل بعنف او عصبية مع الزملاء، حاول ان تحافظ على هدوئك، تتلقى اتصال من صديق قديم يساعدك على تحسين نفسيتك، انتبه لصحتك في هذه الفترة.

برج الجدي
تشعر بالتشتت الكبير، لا تعلم ماذا تريد وكيف يمكن ان تستقر، تشعر بالضياع الشديد بسبب انتظارك لامر لم يحدث بعد، كما انك في حالة اشتياق لاحد الاشخاص المقربين وذلك بسبب ابتعادكما عن بعضكما بسبب خلاف بسيط، حاول التواصل معه والتوصل سويًا إلى حل من اجل انهاء هذا الخلاف فانت بحاجة إلى وجودة لجانبك.

برج الدلو
هناك بعض العقبات التي قد تواجهك في العمل هذه الفترة، اللافت طريقة تعاملك معها الهادئة، تتلقى دعم معنوي من مديرك الذي يشيد بادائك وردود فعلك، تتمكن من تحقيق الكثير من التطور في الفترة المقبلة، تشارك في عدد من الدورات التي تساعدك على هذا الأمر، قد تطرأ مشكلة عائلية تسبب لك بعض القلق.

برج الحوت
تفكر في اعادة النظر بعلاقاتك مع الزملاء، قد تخرج عدد منهم من حياتك وتحاول التعامل معم برسمية، فيما تتوطد علاقتتك بزملاء اخرين، تعيش بفترة صعبة وغير مريحة، انت دائم التفكير في هذه الفترة، خسارتك لشخص مقرب تضعك في حالة تساؤل دائم عن ما الذي فعلته وتسبب بهذا الأمر، عليك مراجعة تصرفاتك. (رم)
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