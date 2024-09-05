Advertisement

منوعات

فضيحة مدويّة تطال طبيباً.. زوجته كشفت أمره وهذا ما فعله مع 24 إمرأة

Lebanon 24
05-09-2024 | 23:15
A-
A+
Doc-P-1243379-638612001543647282.jpg
Doc-P-1243379-638612001543647282.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اكتشفت سيّدة مصرية خيانة زوجها لها مع عدد كبير من السيّدات، وقيامه بتصوير علاقاته الجنسية معهن واحتفاظه بمقاطع فيديو لتلك العلاقات في منزله.

واحتوت الفيديوهات على مقاطع جنسية كاملة للطبيب مع ضحاياه وفي أماكن مختلفة، فيما تبيّن من التحريات أن الزوجة كانت تشعر بخيانته ولم تكن تملك الدليل الكافي، لذا نفذت خطة محكمة لمراقبته والعثور على أي دليل حتى تمكنت من العثور على "فلاش ميموري" مخبأة بمنزلهما وبعد فتحها عثرت على المقاطع الفاضحة.
Advertisement

وأوضحت السيّدة في بلاغها أن زوجها لديه شقة خاصة، وكان يستقطب ضحاياه بداخلها بعد قيامه بتركيب كاميرات مراقبة لتصوير علاقاته بهن، مؤكدة أن ضحاياه بلغن 24 سيدة جميعهن تم تصويرهن.

وبدأت جهات التحقيق في اتخاذ الإجراءات القانونية، كما بدأت في فحص الفيديوهات ومعرفة هوية السيّدات الضحايا لاستدعاء بعضهن والاستماع لأقوالهن. (العربية)
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:50 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:20 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:08 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:34 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
02:55 | 2024-09-06
02:41 | 2024-09-06
01:30 | 2024-09-06
00:42 | 2024-09-06
23:53 | 2024-09-05
23:25 | 2024-09-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24