فضيحة مدويّة تطال طبيباً.. زوجته كشفت أمره وهذا ما فعله مع 24 إمرأة

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اكتشفت سيّدة مصرية خيانة زوجها لها مع عدد كبير من السيّدات، وقيامه بتصوير علاقاته الجنسية معهن واحتفاظه بمقاطع فيديو لتلك العلاقات في منزله.واحتوت الفيديوهات على مقاطع جنسية كاملة للطبيب مع ضحاياه وفي أماكن مختلفة، فيما تبيّن من التحريات أن الزوجة كانت تشعر بخيانته ولم تكن تملك الدليل الكافي، لذا نفذت خطة محكمة لمراقبته والعثور على أي دليل حتى تمكنت من العثور على "فلاش ميموري" مخبأة بمنزلهما وبعد فتحها عثرت على المقاطع الفاضحة.وأوضحت السيّدة في بلاغها أن زوجها لديه شقة خاصة، وكان يستقطب ضحاياه بداخلها بعد قيامه بتركيب كاميرات مراقبة لتصوير علاقاته بهن، مؤكدة أن ضحاياه بلغن 24 سيدة جميعهن تم تصويرهن.وبدأت جهات التحقيق في اتخاذ الإجراءات القانونية، كما بدأت في فحص الفيديوهات ومعرفة هوية السيّدات الضحايا لاستدعاء بعضهن والاستماع لأقوالهن. (العربية)