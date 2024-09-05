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طولها 4 أمتار وتنمو.. ضبط أفعى ضخمة في حوض صغير

Lebanon 24
05-09-2024 | 23:53
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قالت السلطات الأميركية إنها صادرت أفعى بورمية يبلغ طولها 4 أمتار من منزل رجل يقيم في شمال نيويورك، موضحةً أنه كان يحتفظ بها وكانت ما تزال تنمو في حوض صغير.

ويبلغ وزن الافعى 36 كيلوغراماً، وطولها 4 أمتار.
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وذكرت إدارة حماية البيئة في بيان صحفي أن الثعبان بدا في حالة صحية جيّدة، وأنه ما يزال في مرحلة النمو. (العربية)
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