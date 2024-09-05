طولها 4 أمتار وتنمو.. ضبط أفعى ضخمة في حوض صغير

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قالت السلطات الأميركية إنها صادرت أفعى بورمية يبلغ طولها 4 أمتار من منزل رجل يقيم في شمال نيويورك، موضحةً أنه كان يحتفظ بها وكانت ما تزال تنمو في حوض صغير.ويبلغ وزن الافعى 36 كيلوغراماً، وطولها 4 أمتار.وذكرت إدارة حماية البيئة في بيان صحفي أن الثعبان بدا في حالة صحية جيّدة، وأنه ما يزال في مرحلة النمو. (العربية)