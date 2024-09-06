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مسؤول مصري ينهي حياته رميا بالرصاص

Lebanon 24
06-09-2024 | 05:33
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قال موقع "مصر تايمز" المصري إن منطقة أرض الحوفى بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، شهدت حادثا مأساويا حيث أقدم مستشار على إنهاء حياته رميا بالرصاص داخل منزله.
 
ولم يذكر المصدر طبيعة ومجال عمل هذا المستشار لكنه نقل عن شهود عيان، قولهم إن "الأجهزة الأمنية انتقلت بشكل سريع إلى موقع الحادث لبدء التحقيقات، حيث يجري رجال الأمن جهودا مكثفة لكشف لغز الواقعة والوقوف على الأسباب التى أدت للواقعة".
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بتفتيش مكان الواقعة محل البلاغ، "عثر على جثة السيد أحمد (ع)، 45 عاما، وقد تبين إصابته بطلق ناري، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى لإجراء الصفة التشريحية". (روسيا اليوم) 
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