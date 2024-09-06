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أنهى حياة والده في الشارع بسبب المصروف.. جريمة مروّعة في مصر!

Lebanon 24
06-09-2024 | 09:01
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ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة في مصر القبض على شاب ارتكب جريمة قتل مروعة ضد والده، وذلك نتيجة خلافات عائلية حادة تتعلق بالمصاريف، في منطقة المقطم.

وقام الطالب بقتل والده في الشارع أمام الجميع، وفور تلقي بلاغ من شرطة النجدة عن وجود جثة بدائرة قسم شرطة المقطم، انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث حيث عُثر على جثة الرجل وقد تعرضت لعدة طعنات قاتلة.
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وكشفت التحريات أن والد الطالب انفصل عن والدته منذ 9 سنوات، وواجه الطفل صعوبات في الإقامة لدى أحدهما، نظرا لتزوج كلا الطرفين وطرده من مسكنهما، فقرر التوجه إلى سوق العمل وعمل في إحدى الورش.

أضافت التحريات أن والد الطالب يعمل ميكانيكيا وكان دائم التعدي على نجله بالضرب، والاستيلاء على ما يكسبه من عمله من أموال.

وعن يوم الواقعة، كشفت التحريات أن المجني عليه وقعت بينه وبين نجله مشادة كلامية بسبب محاولة الأب الحصول على الأموال من نجله، ففاجأه الابن بطعنة سكين منهيا حياته.
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