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فنون ومشاهير

فيلم مغربي ينافس على جائزة الأوسكار

Lebanon 24
06-09-2024 | 13:34
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أعلنت الممثلة نسرين الراضي، اليوم الجمعة، أن فيلمها الأحدث "الجميع يحب تودا" للمخرج نبيل عيوش سيمثل المغرب في المنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم دولي في الدورة المقبلة للجائزة الأشهر عالميا.


وكتبت الممثلة المغربية على حسابها في "فيسبوك": "يسعدنا ويشرفنا إعلان أن "الجميع يحب تودا" اختير لتمثيل المغرب في الأوسكار".
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وتدور أحداث الفيلم حول تودا ابنة القرية الريفية النائية التي تضطرها الظروف وأعباء تربية ابنها الوحيد للانتقال إلى الدار البيضاء حيث تسعى لتحقيق حلمها بأن تصبح فنانة.



وكان العرض العالمي الأول للفيلم الذي كتبه نبيل عيوش ومريم توزاني في ايار بمهرجان "كان" السينمائي في فرنسا.


ومن المنتظر إعلان القائمة الأولية للأفلام المنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم دولي، التي تمنح للأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة، في ديسمبر بينما تعلن القائمة المختصرة في كانون الاثنين 2025.

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