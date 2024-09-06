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أفضل وجهة سفر رومانسية.. هذه مدينة الحب الجديدة

Lebanon 24
06-09-2024 | 16:29
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كشف استطلاع للرأي شمل 2000 أميركي حول بعض وجهات السفر الأكثر رومانسية في العالم، أن جزيرة ماوي في هاواي هي الخيار الأفضل هذا العام بنسبة تصويت بلغت 34%.


وفيما يلي أكثر الوجهات الرومانسية التي يمكنك زيارتها مع شريك حياتك حسب الاستطلاع:
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ماوي، هاواي 34%
باريس، فرنسا 33%
روما، إيطاليا 29%
البندقية، إيطاليا 27%
كانكون، المكسيك 19%
توسكانا، إيطاليا 16%
كوستاريكا 13%

جزر فيرجن البريطانية 12%
سانت لوسيا 11%
سانتوريني، اليونان 11%
أسبن، كولورادو 11%
مدينة نيويورك، نيويورك 9%
جزر توركس وكايكوس 9%
بروفانس، فرنسا 8%
ساحل أمالفي، إيطاليا 7%
 
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