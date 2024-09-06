أفضل وجهة سفر رومانسية.. هذه مدينة الحب الجديدة

Advertisement

كشف استطلاع للرأي شمل 2000 أميركي حول بعض وجهات السفر الأكثر رومانسية في العالم، أن جزيرة ماوي في هاواي هي الخيار الأفضل هذا العام بنسبة تصويت بلغت 34%.وفيما يلي أكثر الوجهات الرومانسية التي يمكنك زيارتها مع شريك حياتك حسب الاستطلاع:ماوي، هاواي 34%باريس، فرنسا 33%روما، إيطاليا 29%البندقية، إيطاليا 27%كانكون، المكسيك 19%توسكانا، إيطاليا 16%كوستاريكا 13%جزر فيرجن البريطانية 12%سانت لوسيا 11%سانتوريني، اليونان 11%أسبن، كولورادو 11%مدينة نيويورك، نيويورك 9%جزر توركس وكايكوس 9%بروفانس، فرنسا 8%ساحل أمالفي، إيطاليا 7%