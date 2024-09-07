وثيقة عمرها 237 عاماً.. نسخة نادرة من دستور أميركا للبيع بمبلغ خيالي!

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في الجزء العلوي من الصفحة الأولى توجد كلمات مألوفة ولكن بالكتابة العادية بدلاً من الخط القوطي الشامل الذي اعتدنا على رؤيته، ويقول النص: "نحن، الشعب...".



وسيحصل الجمهور على فرصة للمزايدة على هذه النسخة من دستور الولايات المتحدة - وهي النسخة الوحيدة من نوعها التي يعتقد أنها ملكية خاصة - في مزاد تنظمه شركة برانك للمزادات في 28 أيلول الجاري في آشفيل بولاية كارولاينا الشمالية.



الحد الأدنى للمزايدة هو مليون دولار. لا يوجد حد أعلى للسعر الذي يمكن الوصول إليه. قام مثمن الوثائق التاريخية وجامعها، سيث كالر، بفرد ورقة كبيرة على المكتب لا يوجد فيها سوى عدد قليل من التجاعيد وتغيرات بسيطة في اللون، على الرغم من أنه لم يتبق سوى أسابيع قليلة ليبلغ عمر هذه الوثيقة 237 عاماً، وقد قضت وقتاً طويلاً غير معلوم داخل خزانة الملفات في ولاية كارولاينا الشمالية.في الجزء العلوي من الصفحة الأولى توجد كلمات مألوفة ولكن بالكتابة العادية بدلاً من الخط القوطي الشامل الذي اعتدنا على رؤيته، ويقول النص: "نحن، الشعب...".وسيحصل الجمهور على فرصة للمزايدة على هذه النسخة من دستور الولايات المتحدة - وهي النسخة الوحيدة من نوعها التي يعتقد أنها ملكية خاصة - في مزاد تنظمه شركة برانك للمزادات في 28 أيلول الجاري في آشفيل بولاية كارولاينا الشمالية.الحد الأدنى للمزايدة هو مليون دولار. لا يوجد حد أعلى للسعر الذي يمكن الوصول إليه.

وتمت طباعة هذه النسخة بعدما وافق المؤتمر الدستوري على الإطار المقترح لحكومة الأمة في عام 1787، وصدق عليه كونغرس الحكومة الأميركية الأولى بموجب النظام الأساسي للاتحاد.



إنها واحدة من حوالي 100 نسخة طبعها أمين ذلك الكونغرس، تشارلز طومسون. ومن المعروف أن ثمانية منها فقط لا تزال موجودة، 8 منها مملوكة لمؤسسات عامة.



ومن المحتمل أن يكون طومسون قد وقع على نسختين لكل ولاية من الولايات الـ13 الأصلية، للتصديق عليها، وتم إرسالها إلى مؤتمرات تصديق خاصة، حيث تجادل الممثلون الذين كانوا جميعاً من الذكور البيض، لعدة أشهر قبل قبول هيكل حكومة الولايات المتحدة المستمر حتى اليوم.(العربية)



