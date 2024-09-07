تحقيق بوفاة رجل بعد ان خلع 23 سناً وزرع 12 في نفس اليوم!

تحقق السلطات الصينية في وفاة رجل قضى بعد 13 يوماً من خلع 23 سناً وزراعة 12 أخرى في اليوم نفسه، بعيادة أسنان.



وفي التفاصيل، تقدمت شو، المقيمة في مدينة يونغكانغ، في مقاطعة تشجيانغ الصينية، بشكوى إلى مكتب الصحة البلدية ضد عيادة أسنان محلية بعد وفاة والدها، بأدلة على أنه خلع 23 سناً وزرع 12 أخرى في جلسة واحدة، وادعت أنها سبب وفاته المفاجئة، بعد 13 يوماً.

Advertisement

وقالت شو إن والدها عانى آلاماً مبرحة في الأيام الـ13 الأخيرة من حياته، قبل أن يعاني نوبة قلبية قاتلة، وأنها تريد تقديم المسؤولين إلى العدالة.

وقال شيانغ غولين، مدير مركز طب الفم بمستشفى ووهان الرابع: "كلما زاد عدد الأسنان التي تخلعها، زادت استجابة المريض للألم وزاد احتمال الإصابة بالعدوى بعد الجراحة".