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تحقيق بوفاة رجل بعد ان خلع 23 سناً وزرع 12 في نفس اليوم!

Lebanon 24
07-09-2024 | 10:03
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تحقق السلطات الصينية في وفاة رجل قضى بعد 13 يوماً من خلع 23 سناً وزراعة 12 أخرى في اليوم نفسه، بعيادة أسنان.

وفي التفاصيل، تقدمت شو، المقيمة في مدينة يونغكانغ، في مقاطعة تشجيانغ الصينية، بشكوى إلى مكتب الصحة البلدية ضد عيادة أسنان محلية بعد وفاة والدها، بأدلة على أنه خلع 23 سناً وزرع 12 أخرى في جلسة واحدة، وادعت أنها سبب وفاته المفاجئة، بعد 13 يوماً.
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وقالت شو إن والدها عانى آلاماً مبرحة في الأيام الـ13 الأخيرة من حياته، قبل أن يعاني نوبة قلبية قاتلة، وأنها تريد تقديم المسؤولين إلى العدالة.
 
وقال شيانغ غولين، مدير مركز طب الفم بمستشفى ووهان الرابع: "كلما زاد عدد الأسنان التي تخلعها، زادت استجابة المريض للألم وزاد احتمال الإصابة بالعدوى بعد الجراحة".
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