وقتي يقترب.. صانع محتوى نشر فيديو توقع فيه وفاته





وشارك هاريل في الجيش الأميركي ومشاة البحرية، والذي كان معروفًا بمراجعات الأسلحة ومقاطع الفيديو التعليمية للأسلحة النارية.

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وفي المقطع الذي تبلغ مدته ست دقائق، والذي قال هاريل إنه تم تسجيله في 20 كانون الأول 2023، شوهد وهو جالس على جذع شجرة في الغابة مع عكاز بجانبه.



وقال في بداية المقطع: "إذا كنت تشاهدني، فأنا ميت".



وتابع قائلاً: "قبل بضعة أشهر جلست هنا وأخبرتكم أنني قد تم تشخيصي بسرطان البنكرياس وأخبرتكم أنهم اكتشفوا المرض مبكرًا وأننا سنبقى هنا لبعض الوقت. حسنًا، لقد اكتشفنا المرض مبكرًا ولكن ليس مبكرًا كما كنت أتوقع".



وأشار هاريل إلى أن معجبيه سبق أن شاهدوه وهو يستخدم عكازه في مقاطع الفيديو الخاصة به، وأوضح أنه كسر وركه مؤخرًا، حيث قال: "حسنًا، لقد كسرت وركي، لكن ذلك لم يكن بسبب تعرضي لحادث ما. بل كان بسبب انتشار السرطان إلى عظامي". وأضاف "وقتي يقترب".





وواصل هاريل شكر معجبيه على دعمهم له من خلال "Patreon" وطلب منهم الاستمرار في ذلك لفترة من الوقت لأنه يأمل أن يقوم شقيقه وأعضاء آخرون في طاقمه بحمل شعلته وإنشاء محتوى للقناة.



وأوضح: "كان هدفي من القيام بكل هذا هو الاستمتاع، والقيام ببعض الأشياء الممتعة، ولكن في المقام الأول تقديم معلومات مفيدة". أعلن خبير الأسلحة النارية الشهير على موقع يوتيوب بول هاريل عن وفاته بسرطان البنكرياس عن عمر يناهز 58 عامًا في مقطع فيديو بعد وفاته.وشارك هاريل في الجيش الأميركي ومشاة البحرية، والذي كان معروفًا بمراجعات الأسلحة ومقاطع الفيديو التعليمية للأسلحة النارية.وفي المقطع الذي تبلغ مدته ست دقائق، والذي قال هاريل إنه تم تسجيله في 20 كانون الأول 2023، شوهد وهو جالس على جذع شجرة في الغابة مع عكاز بجانبه.وقال في بداية المقطع: "إذا كنت تشاهدني، فأنا ميت".وتابع قائلاً: "قبل بضعة أشهر جلست هنا وأخبرتكم أنني قد تم تشخيصي بسرطان البنكرياس وأخبرتكم أنهم اكتشفوا المرض مبكرًا وأننا سنبقى هنا لبعض الوقت. حسنًا، لقد اكتشفنا المرض مبكرًا ولكن ليس مبكرًا كما كنت أتوقع".وأشار هاريل إلى أن معجبيه سبق أن شاهدوه وهو يستخدم عكازه في مقاطع الفيديو الخاصة به، وأوضح أنه كسر وركه مؤخرًا، حيث قال: "حسنًا، لقد كسرت وركي، لكن ذلك لم يكن بسبب تعرضي لحادث ما. بل كان بسبب انتشار السرطان إلى عظامي". وأضاف "وقتي يقترب".وواصل هاريل شكر معجبيه على دعمهم له من خلال "Patreon" وطلب منهم الاستمرار في ذلك لفترة من الوقت لأنه يأمل أن يقوم شقيقه وأعضاء آخرون في طاقمه بحمل شعلته وإنشاء محتوى للقناة.وأوضح: "كان هدفي من القيام بكل هذا هو الاستمتاع، والقيام ببعض الأشياء الممتعة، ولكن في المقام الأول تقديم معلومات مفيدة".

تابع: "وأتمنى حقًا أن تكون قد شاهدت أثناء مشاهدتك لي بعض الأشياء التي جعلتك تقول، "أوه، فهمت، حسنًا". أشياء جعلتك تغير شيئًا فعلته بطريقة ساعدتك".



وقال هاريل لجمهوره: "أعتذر بصدق. كنت أتمنى أن أستمر في هذا الشكل لمدة 10 أو حتى 15 عامًا مقبلة. وحتى بعد تشخيصي، كنت أتمنى أن نستمر هنا لمدة عامين أو ثلاثة أعوام أخرى، لكن تبين أن الأمر لن يستمر سوى بضعة أشهر فقط. وأعتذر عن ذلك. لقد جعلني أشعر حقًا أنني خذلت الجميع".



وبعد أن أنهى هاريل رسالته، انتقل الفيديو إلى شقيقه روي إي هاريل جونيور، الذي قال إنه "كان حزينًا" لتأكيد وفاة منشئ المحتوى.



وقال روي "لقد كانت رغبته أن أحافظ على إرثه من خلال هذه القناة. وسوف يظل مصدر إلهام لنا جميعًا". (fox news)