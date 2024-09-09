ضبط 7 متهمين بالتسبب فى غرق شخص.. اليكم ما حصل

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(اليوم السابع)

تمكن ضباط مباحث بمحافظة الغربية في مصر، من ضبط 7 متهمين بعد قيامهم باصطحاب أحد الأشخاص لمنطقة بحر شبين بعد سرقته هاتف محمول منهم، للحصول على معلومات منه عن مكان إخفاء التليفون، إلا أن الأخير غافلهم وقفز في المياه فى محاولة للهرب، فجرفه التيار لعدم إجادته السباحة.وكانت الاجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا بالعثور على جثة شخص في مياه بحر شبين.وتم انتشال الجثة وتبين أنه توفي غرقا، وبتكثيف التحريات، تبين أن المتوفي كان بصحبة 7 أشخاص، حيث اصطحبوه للحصول على اعتراف منه عن مكان إخفاء هاتف محمول خاص بهم بعد قيامه بسرقته، فغافلهم المتوفي وقفز في المياه في محاولة منه للهرب فجرفه التيار لعدم إجادته للسباحة وتوفي في الحال، وتم ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.