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برجك اليوم

Lebanon 24
09-09-2024 | 23:00
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الحمل
تعطي الاتصالات والصفقات التجارية نتائج مرضية جدّاً، فتبدو سعيداً وفرحاً، وتحصد ثمار ما زرعته
الثور
أدرس خطواتك جيداً ولا تقم بأي عمل قبل التحقق من صحة معلوماتك وقدرتك على التنفيذ
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الجوزاء
لا تقدم على عمل أنت غير مطمئن إليه لأنه سيؤدي حتماً إلى الفشل
السرطان
قد تفتقر إلى الشجاعة في بعض الأحيان، وتحتاج إلى من يدعمك معنوياً، وتلجأ إلى أحد الأصدقاء أو أحد أفراد العائلة
الأسد
يتركّز اهتمامك بالمحافظة على سمعتك وإنجازاتك الكبيرة التي حفرت اسمك في السجل الذهبي في مجال عملك
العذراء
وضعك المالي جيّد ويخوّلك الانطلاق في استثمارات تدرّ عليك الربح وتشجعك على خوض غمار جديد
الميزان
تأتي الفرصة مرة واحدة في العمر فاستغلها إلى أقصى حدّ لكن لا تقع فريسة التسرّع
العقرب
تتأقلم سريعاً مع المتغيرات التي حصلت في المدة الأخيرة وتنفذ مشاريعك بحماسة وتكسب الرهان
القوس
فرصة أمامك لمكسب له صلة بشراكة أو مشروع أو تعويض، لا تضيّعها وإلا ندمت لاحقاً
الجدي
لا تؤجل العمل المطلوب منك إنجازه مرة جديدة، فهذا سيؤثر في مستقبلك ويترك انطباعاً غير إيجابي حول قدراتك الفعلية
الدلو
قد لا تشعر بحماسة كبيرة، ويعود السبب إلى شعورك بالاستياء أو التعب، كما أن المشكلات المهنية تجعلك إنساناً قلقاً
الحوت
بانتظارك يوم عمل طويل ومرهق فلا تضيّع وقتك على أمور غير مهمة
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