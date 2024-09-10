أقوى 4 عوامل يمكن أن تنذر بوقوع الطلاق بين الزوجين... ما هي؟

في عام 1992، أجرى عالم النفس السريري الشهير ومستشار الزواج جون غوتمان دراسة إحصائية رائدة للزواج والطلاق. ومن خلال هذا البحث، الذي نُشر في دورية علم النفس العائلي، تمكن من التنبؤ بالأزواج الذين ستصل علاقاتهم في نهاية المطاف إلى مرحلة الطلاق بدقة مذهلة بلغت 94%. ثم أجرى غوتمان - جنبًا إلى جنب مع زوجته جولي غوتمان - بحثًا مكثفًا حول العوامل التي تؤدي إلى نجاح أو فشل العلاقات الزوجية.

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وبحسب ما ورد في تقرير نشره موقع Psychology Today، أشارت دراسة جون وجولي غوتمان إلى ديناميكيات رئيسية مختلفة تساهم في نجاح أو فشل الزواج. ووفقًا لبحثهما، فإن هناك أربع سلوكيات من بين أهم عوامل التنبؤ باحتمال حدوث الطلاق، إذا ظهرت باستمرار في علاقة زوجية، ويمكن أن تشير إلى مشاكل خطيرة في المستقبل، وهي كالآتي:





1- النقد

يُعرِّف غوتمان النقد بأنه عرض المشاكل داخل العلاقة كنتيجة مباشرة لعيوب الزوج. وعلى عكس الشكوى البسيطة أو النقد حول خطأ معين، فإن النقد هو هجوم مباشر على شخصية شريك الحياة، الذي يتألف غالبًا من تعميمات شاملة.



يمكن أن يكون هذا السلوك ضارًا بشكل خاص لأنه يحول التركيز من القضية المطروحة إلى العيوب الملموسة لشريك الحياة، مما يجعله في نهاية المطاف أكثر حول من هو وليس ما فعله.



على سبيل المثال، يمكن أن تبدو الشكوى الحقيقية أو الطبيعية في شكل أن تقول الزوجة: إنها شعرت بالقلق حقًا بالأمس عندما لم يتصل بها لإخبارها بأنه سيتأخر قليلًا مع أصدقائه كما حدث. إن الزوجة في هذه الحالة تعالج سلوكًا معينًا والمشاعر التي تسبب فيها لها دون مهاجمة شريك حياتها.



على النقيض من ذلك، قد يبدو النقد مثل، "أنت دائمًا تبقيني بعيدًا عن دائرة معارفك واهتماماتك ولا تفكر أبدًا في مشاعري. لن أفعل شيئًا أنانيًا كهذا أبدًا". هنا، يتحول تركيز الزوجة من السلوك إلى تقييم سلبي واسع النطاق لشخصية زوجها.





2- الدفاعية

إن الدفاعية هي محاولة من شريك الحياة لحماية الذات أو الحفاظ عليها، والتي غالبًا ما تظهر في الاستجابة للنقد. يمكن أن يأخذ هذا السلوك شكلين، وكلاهما يقوض حل النزاعات داخل العلاقة الزوجية.



إن الشكل الأول هو "موقف الضحية البريئة"، حيث يتذمر أو يبحث عن أعذار لأخطائه ليبدو وكأنه متهم ظلماً. على سبيل المثال، إذا سألت الزوجة شريك حياتها لماذا لم يخبرها بأنه سيبقى بالخارج حتى وقت متأخر، فإنه سيرد قائلًا إنه "لم يقابل أصدقائه منذ زمن طويل، وأن الزوجة تعرف كم كان يرغب في رؤيتهم"، متسائلًا: "هل لا يحق لي أن أستمتع بليلة واحدة من المرح؟" هنا، يتحول اللوم بعيدًا عن الأفعال إلى حالة الظلم المتصور من جانب شريك الحياة.



أما الشكل الثاني فهو "موقف السخط الصالح"، حيث يقاوم الزوج الانتقادات بالنقد في محاولة للرد. على سبيل المثال، إذا اشتكى شريك الحياة من شيء وعدت الزوجة بفعله، لكنها نسيته، فسترد عليه قائلة: "كان لدي يوم طويل للغاية. كنت تعلم أن اليوم سيكون مزدحمًا بالنسبة لي، فلماذا لم تفعل ذلك بنفسك؟" عندئذ فإنها تجاهل القضية المطروحة تمامًا، وبدلاً من ذلك، تتجنبها بانتقاد تصرفات زوجها أو تقاعسه.



ولا يمكن إنكار أنه يمكن للجميع الاعتماد على الدفاع عن النفس من وقت لآخر. ولكن لا يؤدي الاستخدام المستمر له إلا إلى تأخير معالجة المشاكل داخل العلاقة الزوجية، لأنه سلاح رائع لتجنب المساءلة. أما في العلاقة الصحية، لا ينبغي للشركاء أن يجدوا صعوبة كبيرة في تحمل المسؤولية عن خطأ أو تقصير - حيث لا ينبغي أن يكون لديهم ما يخشونه في القيام بذلك.





3- الازدراء

إن العامل الثالث، والأكثر شراسة بالتأكيد، هو الازدراء - والذي يتضمن الإدلاء بتصريحات غاضبة من موقف سلطة متصور على شريك الحياة. إنه السبب الأكثر قسوة واستخفافًا، والذي أعلنه غوتمان بأنه أخطر مؤشر على الطلاق. إن الازدراء هو عمومًا نتيجة للاستياء العميق أو الغضب، ويمكن أن يتجلى بطرق مختلفة:



• السخرية: استخدام التعليقات اللاذعة للتقليل من شأن شريك الحياة.

• الإهانات: شن هجمات شخصية على شخصية شريك الحياة أو ذكائه.

• الشتائم: استخدام أسماء مهينة أو مهينة لمخاطبة شريك الحياة.

• لغة الجسد غير اللائقة: بنظرات العينين، أو إشارات السخرية، أو غيرها من الإيماءات التي تشير إلى الازدراء.



ويمكن أن تكون الطبيعة البغيضة للازدراء ذات آثار مدمرة على العلاقة الزوجية. وغني عن القول إن العلامات المستمرة للازدراء هي علامة حمراء رئيسية. يكاد يكون من المستحيل حل المشكلة عندما يكون الازدراء موجودًا، لأنه من الصعب للغاية تجاهله. ينقل الازدراء إلى شريك الحياة أن الطرف الآخر يعتبر نفسه متفوقًا ولا يفكر فيه كثيرًا - وهي طريقة مضمونة لتركه يشعر بعدم القيمة أو الدونية.





4- الانسحاب والتهرب

أما العامل الرابع والأخير فهو التهرب، والذي يتضمن الانفصال التام والكامل عن التفاعل مع شريك الحياة. يحدث هذا الانسحاب التام عادةً استجابة للعوامل الأخرى، وغالبًا ما يكون بسبب الازدراء. في هذه الحالة، ينغلق الشخص تمامًا؛ ويصبح غاضبًا للغاية أو مجروحًا أو غارقًا في التفكير لدرجة أنه يتوقف عن الاستماع تمامًا ويوضح ذلك لشريك الحياة. على سبيل المثال، يمكن أن:



• يتوقف عن الالتفات إلى الإشارات، مثل إيماءات الرأس، والتواصل البصري، وحركات الوجه.

• يبتعد عن إجراء أي محادثة.

• يتجاهل شريك الحياة ويتصرف وكأنه مشغول بمهام أخرى.



ويظهر التجاهل عادةً عندما تصبح العوامل الثلاثة الأخرى لا تطاق لدرجة أنه يبدو أنه لا توجد طريقة أخرى للتعامل مع التفاعل. ولكن بمجرد أن يبدأ التجاهل، يمكن أن يصبح آلية تأقلم راسخة وغير تكيفية يصعب كسرها. لكن لا يساعد التجاهل والانسحاب على حل المشكلات أو المصالحة لأنه، كما يوحي الاسم، ربما يشعر شريك الحياة وكأنه يتحدث إلى جدار من الطوب؛ لن يكون لديه طريقة للتواصل معه، وبالتالي، لن يكون لديه طريقة لإحراز تقدم في تكوين اتصال جديد. (العربية)