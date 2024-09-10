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منوعات
رجل يضرب ابنه حتى الموت لتواصله مع والدته.. وهذا مصيره
Lebanon 24
10-09-2024
|
07:30
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية في مصر، بمعاقبة المتهم "م.ت.م" بالسجن 7 سنوات وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بقتل المجنى عليه " آ.م.ت" .
وتعود أحداث القضية المقيدة ،برقم 11700 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العامرية اول عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية اول، يفيد ببلاغ بوفاة طفل عقب تلقيه العلاج داخل أحدى المستشفيات بعد تعدى المتهم عليه بمسكنه.
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وتبين من التحقيقات، أنه حال كون المتهم "م.ت.م" عامل بمخزن والد المجنى عليه "آ.م.ت" 9 سنوات ، قام المتهم بالتعدى على المجنى عليه بكافة أنحاء جسده مستخدما خشبة وحزام جلدى اعدهم لذلك الغرض واستمر فى التعدى عليه لمدة نصف يوم، وذلك بتهديد المتهم للمجنى عليه انتقاما منه لعصيان أوامره والتواصل مع والدته لوجود خلافات بينهم ، مما ادى الى إصابته ونقله الى أحدى المستشفيات وتوفى متأثرا بإصابته، وكذلك قيام المتهم بالتعدى على نجلته شقيقة المجنى عليه ضربا لمخالفة أوامره والتواصل مع والدتهم ، وتحرر محضر بالواقعة ،وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالة المتهم الى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها. (اليوم السابع)
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