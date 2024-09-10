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تفاصيل جريمة مرعبة.. توجّه نحو عائلة وسكب قهوة ساخنة على وجه رضيع (صور)

Lebanon 24
10-09-2024 | 08:51
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أفاد موقع "فوكس نيوز" أنّه تجري عملية مطاردة دولية للمشتبه به الذي يزعم أنه صب القهوة الساخنة على طفل رضيع في إحدى حدائق أستراليا أواخر الشهر الماضي. 

وتقول شرطة كوينزلاند إن الرجل اعتدى على الطفل في هانلون بارك، في ستونز كورنر، حوالي ظهر يوم 27 آب.
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حدث ذلك عندما توجه رجل نحو عائلة لا تربطه بها أي صلة، وسكب سائلاً ساخناً على الطفل قبل أن يلوذ بالفرار. 

وتم استدعاء طواقم الطوارئ، وتم نقل الطفل إلى المستشفى مصابًا "بحروق خطيرة"، بحسب شرطة كوينزلاند.

وتمكن المحققون من وحدة التحقيق في حماية الطفل في مورنينجسايد من تحديد هوية المشتبه به باعتباره "مواطنًا أجنبيًا" يبلغ من العمر 33 عامًا. 

وقالت شرطة كوينزلاند إن المشتبه به فر منذ ذلك الحين من أستراليا. (فوكس نيوز)
 
دائرة تلفزيونية مغلقة لشرطة كوينزلاند
 
طفل أسترالي

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