فيديو مروّع.. معلمة عذّبت طفلة صغيرة ورشّت سائلًا على وجهها

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بدأت تحقيقات جنائية في فرنسا بعد تصوير معلمة وهي تضرب فتاة تبلغ من العمر ثلاث سنوات سرا في حضانة بباريس.ولفتت صحيفة "دايلي مايل" إلى أنّه أيضًا تم رش سائل على وجه الطفلة الصغيرة أثناء صراخها "ماما!".وأثار الفيديو، الذي نشره أحد المحامين، صدمة وغضبا في جميع أنحاء البلاد.وحسب الصحيفة، وقع الاعتداء يوم الثلاثاء الماضي 3 أيلول، في اليوم الأول من العام الدراسي في مدرسة "الفرير فوازين" في الدائرة الخامسة عشرة من المدينة.ويظهر في الفيديو معلمة تقف فوق الطفلة التي كانت تبكي وتصرخ، قبل أن تضربها على ظهرها، ما تسبب في سقوطها على الأرض. (دايلي مايل)