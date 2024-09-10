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"بطريقة غريبة جداً".. الشرطة البريطانية تحقق في وفاة مريض داخل مستشفى "كيتيرينج"!

Lebanon 24
10-09-2024 | 13:30
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بدأت الشرطة البريطانية تحقيقاً في حادثة مرعبة وغامضة في مستشفى كيتيرينج العام، حيث تم العثور على مريض ميتاً داخل فرن الطهي في مطبخ المستشفى.
 
ولم يتمكن أي شخص من تفسير كيفية وصول المريض إلى هذا المكان أو أسباب وفاته.
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وبحسب التفاصيل التي نشرتها جريدة "Metro" البريطانية، التي اطلعت عليها "العربية.نت"، فإن التحقيقات بدأت بعد اكتشاف جثة الرجل المجهول يوم الجمعة الماضية.
 
تم استدعاء الشرطة إلى المستشفى في منطقة نورثهامبتونشاير، الواقعة على بعد 130 كيلومتراً شمال العاصمة لندن، حيث قامت بتطويق المنطقة وبدأت التحقيقات.

أعلنت شرطة نورثهامبتونشاير أنها لا تتعامل مع الوفاة على أنها مشبوهة في الوقت الحالي.
 
ولم تكشف الشرطة عن أي تفاصيل حول كيفية وصول الرجل إلى الفرن، بينما أفاد المستشفى بأنهم يحققون في الظروف المحيطة بالحادثة.

في تصريحات أدلت بها المتحدثة باسم الشرطة، قالت: "تم استدعاء ضباط الشرطة إلى الوفاة المفاجئة لرجل في مستشفى كيتيرينج العام يوم الجمعة 6 أيلول.
 
نحن لا نتعامل مع هذه الوفاة على أنها مشبوهة وسنعد تقريراً للطبيب الشرعي. إن أفكارنا مع عائلة الرجل وأصدقائه في هذا الوقت".

من جانبها، أكدت جولي هوج، كبيرة الممرضات في مجموعة مستشفيات جامعة نورثهامبتونشاير، أن المستشفى يعمل بتعاون كامل مع الشرطة لضمان إتمام التحقيقات بشكل كامل.
 
وأضافت: "نحن نعمل مع الشرطة حتى يتمكنوا من إكمال تقرير للطبيب الشرعي حول ظروف هذا الحادث المأساوي. إن أفكارنا مع عائلة الرجل وأحبائه، ولن نعلق أكثر في هذا الوقت". (العربية) 
 
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