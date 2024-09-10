فيروز تحقق إنجازاً جديداً.. "نسم علينا الهوى" في قائمة بيلبورد بعد 57 عاماً من صدورها

دخلت أغنية "نسم علينا الهوى" للفنانة اللبنانية الشهيرة فيروز قائمة بيلبورد عربية، بعد مرور 57 عاماً على إصدارها.

وقد سجلت الأغنية، التي أطلقت عام 1967، دخولها قائمة أعلى 50 أغنية ليفانتين، حيث احتلت المرتبة 50.

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يُعتبر هذا الإنجاز بمثابة شهادة على التأثير العميق والمستمر لأعمال فيروز في الذاكرة الموسيقية العربية.



أغنية "نسم علينا الهوى" من كلمات وألحان الأخوين رحباني، وتم تقديمها لأول مرة في فيلم "بنت الحارس"، حيث تظهر فيروز وهي تغني بجانب العمال في مرفأ بيروت، مع خلفية البحر التي تعكس مشاعر الحنين والبعد عن الوطن.

تعبر الأغنية عن شوق فيروز العميق لأرضها، حيث تكرر عبارة "خدني على بلادي" في نهاية كل مقطع، مما يعزز من مكانتها الخاصة في الذاكرة الجماعية.



ودخول "نسم علينا الهوى" إلى قائمة أعلى 50 أغنية ليفانتين يعني تجاوزها للأغنية السابقة التي كانت تحمل الرقم القياسي، وهي "كيفك إنت" التي أصدرتها فيروز أيضاً عام 1991.

وقد شهدت الأغنية نجاحاً ملحوظاً منذ إطلاق قائمة أعلى 50 أغنية ليفانتين من بيلبورد عربية في الأول من أغسطس 2024، حيث حافظت على مكانتها المرموقة.



في سياق متصل، تواصل فيروز تحقيق الإنجازات في قوائم بيلبورد عربية، لتظل الفنانة الوحيدة من جيلها التي تحتفظ بمكان دائم في قائمة بيلبورد 100 فنان منذ إطلاق القوائم العربية في أواخر عام 2023.



ومن جهة أخرى، أقيم حفل تكريمي كبير للسيدة فيروز على شاطئ بحر مدينة مرسيليا في 20 يوليو الفائت، حيث تلقت "أوركسترا مزيكا" دعوة رسمية من الدولة الفرنسية لتنظيم حفل تكريمي لفيروز.

وقد استقبلت فيروز الدعوة بفرح، وتم بناء مسرح خاص في الهواء الطلق لاستضافة أكثر من عشرة آلاف شخص، في إشارة إلى التقدير الدولي المستمر لمساهماتها الفنية.