Advertisement

منوعات

فيروز تحقق إنجازاً جديداً.. "نسم علينا الهوى" في قائمة بيلبورد بعد 57 عاماً من صدورها

Lebanon 24
10-09-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1245220-638616042133519260.jpg
Doc-P-1245220-638616042133519260.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دخلت أغنية "نسم علينا الهوى" للفنانة اللبنانية الشهيرة فيروز قائمة بيلبورد عربية، بعد مرور 57 عاماً على إصدارها.
 
وقد سجلت الأغنية، التي أطلقت عام 1967، دخولها قائمة أعلى 50 أغنية ليفانتين، حيث احتلت المرتبة 50.
Advertisement
 
يُعتبر هذا الإنجاز بمثابة شهادة على التأثير العميق والمستمر لأعمال فيروز في الذاكرة الموسيقية العربية.

أغنية "نسم علينا الهوى" من كلمات وألحان الأخوين رحباني، وتم تقديمها لأول مرة في فيلم "بنت الحارس"، حيث تظهر فيروز وهي تغني بجانب العمال في مرفأ بيروت، مع خلفية البحر التي تعكس مشاعر الحنين والبعد عن الوطن.
 
تعبر الأغنية عن شوق فيروز العميق لأرضها، حيث تكرر عبارة "خدني على بلادي" في نهاية كل مقطع، مما يعزز من مكانتها الخاصة في الذاكرة الجماعية.

ودخول "نسم علينا الهوى" إلى قائمة أعلى 50 أغنية ليفانتين يعني تجاوزها للأغنية السابقة التي كانت تحمل الرقم القياسي، وهي "كيفك إنت" التي أصدرتها فيروز أيضاً عام 1991.
 
وقد شهدت الأغنية نجاحاً ملحوظاً منذ إطلاق قائمة أعلى 50 أغنية ليفانتين من بيلبورد عربية في الأول من أغسطس 2024، حيث حافظت على مكانتها المرموقة.

في سياق متصل، تواصل فيروز تحقيق الإنجازات في قوائم بيلبورد عربية، لتظل الفنانة الوحيدة من جيلها التي تحتفظ بمكان دائم في قائمة بيلبورد 100 فنان منذ إطلاق القوائم العربية في أواخر عام 2023.

ومن جهة أخرى، أقيم حفل تكريمي كبير للسيدة فيروز على شاطئ بحر مدينة مرسيليا في 20 يوليو الفائت، حيث تلقت "أوركسترا مزيكا" دعوة رسمية من الدولة الفرنسية لتنظيم حفل تكريمي لفيروز.
 
وقد استقبلت فيروز الدعوة بفرح، وتم بناء مسرح خاص في الهواء الطلق لاستضافة أكثر من عشرة آلاف شخص، في إشارة إلى التقدير الدولي المستمر لمساهماتها الفنية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:41 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:02 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:50 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:12 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
03:00 | 2024-09-11
23:44 | 2024-09-10
22:38 | 2024-09-10
16:13 | 2024-09-10
14:43 | 2024-09-10
13:30 | 2024-09-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24