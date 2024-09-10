فيديو أثار ضجة كبيرة على الإنترنت.. عروسان يتبادلان اللكمات في حفل الزفاف!

في تطور لافت على مواقع التواصل الاجتماعي، تداول رواد الشبكة خلال الساعات الماضية فيديو يظهر عروسين يمارسان رياضة الملاكمة خلال حفل زفافهما في محافظة المنيا جنوب مصر.

الفيديو، الذي أظهر العروسين وهما يرتديان قفازات الملاكمة ويتبادلان الضربات على أنغام موسيقى صاخبة، أثار موجة من الجدل بين المشاهدين.

الافراح في مصر عاوزة دراسة pic.twitter.com/8DqXi9hXCT — رضوان (@Radwan6655) September 9, 2024 Advertisement



في حين اعتبر البعض أن هذه الفقرة المبتكرة تعكس رغبة العروسين في إضافة لمسة من المرح والبهجة إلى حفل الزفاف، اعتبر آخرون أن هذا النوع من الفقرات يهدف فقط إلى جذب الانتباه واستغلال مواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق مكاسب مادية.



وفي الوقت الذي انتشرت فيه التعليقات حول فيديو الملاكمة، كان قد انتشر الأسبوع الماضي فيديو آخر أثار غضباً ورعباً في مصر. في حين اعتبر البعض أن هذه الفقرة المبتكرة تعكس رغبة العروسين في إضافة لمسة من المرح والبهجة إلى حفل الزفاف، اعتبر آخرون أن هذا النوع من الفقرات يهدف فقط إلى جذب الانتباه واستغلال مواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق مكاسب مادية.وفي الوقت الذي انتشرت فيه التعليقات حول فيديو الملاكمة، كان قد انتشر الأسبوع الماضي فيديو آخر أثار غضباً ورعباً في مصر.

الفيديو أظهر واقعة "خطف" عريس يوم زفافه في محافظة الدقهلية شمال البلاد، حيث ظهر العريس محاطاً بأصدقائه وأسرته قبل أن تقوم سيارة بيضاء بخطفه بشكل مفاجئ.



بعد التحقيقات، تبين أن العريس أحمد جمال قد قام بتمثيل الخطف مع زوجته وشقيقتيه وثلاثة أشخاص آخرين، بهدف نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وجذب المشاهدات للحصول على أرباح مادية.

وقد تم القبض على العريس و3 آخرين واحتجازهم، بينما أصدرت السلطات المصرية أحكاماً بحبس المتورطين في هذا التمثيل.



وتبقى التساؤلات حول مدى مشروعية وواقعية الابتكارات التي تُقدم في حفلات الزفاف وما إذا كانت تشكل جزءاً من الترفيه المقبول أو مجرد سعي للربح والشهرة على حساب القيم والأمن الاجتماعي. (العربية)