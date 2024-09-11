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فنون ومشاهير

بعد انفصالها عن زوجها.. ابنة حاكم دبي تخطو خطوة كبيرة (صورة)

Lebanon 24
11-09-2024 | 16:10
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فاجأت الشيخة مهرة ابنة محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي الجمهور بإطلاق عطرها الخاص الذي حمل اسم "طلاق".
ونشرت الشيخة مهرة مجموعة من الصور عبر حسابها على انستغرام أعلنت فيها إطلاق عطرها الجديد.
وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع منشور الشيخة مهرة ودعموا خطوتها الجديدة.
ويأتي إعلان الشيخة مهرة عن إطلاق عطرها الجديد بعد انفصالها عن زوجها الشيخ مانع  آل مكتوم منذ أسابيع. (lbc)
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