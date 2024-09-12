نهاية مأساوية لملكة جمال.. مزق زوجها جسدها وطحن رفاتها في خلاط (صورة)

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كشف مسؤولون أن متسابقة سابقة في نهائيات ملكة جمال سويسرا خنقت حتى الموت ثم مزق زوجها جسدها بوحشية، ثم طحن رفاتها في خلاط.ووفق ما نشرت صحيفة "نيويورك بوست" فقد عثر على كريستينا جوكسيموفيتش (38 عاما) مقتولة في منزلها في شباط في بينينجن، بالقرب من مدينة بازل في سويسرا.وتم احتجاز زوجها (41 عاما)، والذي لم يشار إليه إلا باسم "توماس" في تقارير وسائل الإعلام المحلية، لكنه استأنف إطلاق سراحه، والذي رفضته المحكمة الفيدرالية في لوزان، الأربعاء، بعد اعترافه بالقتل.وفي أذار الماضي، اعترف الزوج بأنه قتل زوجته مدعيا أنه كان يحمي نفسه منها بعد أن هاجمته في وقت سابق بسكين لكن الخبراء الطبيين لم يجدوا أي دليل على دفاعه عن النفس، وحددوا سبب وفاتها على أنه الخنق.ووفق تقرير هيئة التشريح فقد قطع الزوج جثة كريستينا باستخدام منشار كهربائي وسكين ومقص حديقة، وطحن بعض القطع في خلاط كهربائي وأذاب البعض الآخر في محلول كيميائي في غرفة الغسيل.وبحسب الادعاء فقد بدا على توماس طاقة إجرامية ونقصا في التعاطف وقتل زوجته بدم بارد ثم حاول التغطية على الجريمة.وكشف الادعاء أيضا أنه خنق زوجته من قبل، كما قال صديق سابق للضحية إن الزوج أمسكها ذات مرة من رقبتها وضرب رأسها بالحائط.(سكاي نيوز)