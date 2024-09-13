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أغرب ولادة.. طفل خرج مرتين من رحم أمه كيف حصل ذلك؟ (صور)

Lebanon 24
13-09-2024 | 00:56
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شاركت إحدى الأمهات البريطانيات تجربتها المذهلة مع ابنها، الذي يعاني من حالة نادرة جعلته "يولد مرتين".

وشرحت ليزا كوفي كيف خضع ابنها لوكا لعملية جراحية نادرة لمرض السنسنة المشقوقة، حيث تم إخراجه مؤقتا من رحمها ثم إرجاعه لاستكمال الحمل.
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والسنسنة المشقوقة هي عيب خلقي، حيث لا يتشكل العمود الفقري والحبل الشوكي بشكل صحيح. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى مضاعفات مختلفة، مثل مشاكل الحركة.

وكان لا بد من إزالة الطفل من رحم ليزا لإجراء عملية جراحية نادرة منقذة للحياة في الأسبوع 27، قبل إعادته إلى مكانه، وولادته للمرة الثانية في الأسبوع 38.

وقالت ليزا: "الجميع سعداء ومندهشون لأنه قادر على القيام بذلك. لقد كانت رحلة عاطفية بالنسبة لعائلتي، ولكن بطريقة إيجابية للغاية. فخورة جدا.. وممتنة للغاية لأن الجراحة أعطته فرصة المشي يوما ما". (روسيا اليوم)
 
 
 
 
 
 
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