بالبنزين... مُؤثّرة شهيرة على "تيك توك" أحرقت وشقيقتها فناناً شاباً

انشغل الشارع الجزائري على مدى الساعات الماضية بجريمة مروعة، نفذتها مؤثرة على مواقع التواصل وأختها، أما الضحية فمغن شاب.



وأقدمت الشابة المعروفة على "تيك توك" هديل لجدل مع أختها على صب البنزين على المغني اليافع خير الدين حليلو، في ولاية الوادي.

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وصدمت تلك الواقعة الرأي العام الجزائري، كون المعنية هي مؤثرة شهيرة على "تيك توك"، والضحية فنان معروف أيضا في المنطقة، كما أن طريقة القتل الشنيعة أشعلت مواقع التواصل. (العربية)