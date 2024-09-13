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رفض حببيها إقامة علاقة جنسية معها فتصرفت "بطريقة مروعة".. إليكم تفاصيل الحادثة المفجعة

Lebanon 24
13-09-2024 | 16:19
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استمعت محكمة بريطانية إلى أن عازفة بيانو موهوبة، مارلينا مكزينسكا شيباشي، البالغة من العمر 38 عامًا من شرق ساسكس، قامت بطعن حبيبها في منطقة الفخذ بعد رفضه ممارسة الجنس معها.

الحادثة وقعت بعد أن انتظرت مارلينا حتى غلبه النوم، ثم قامت بسكب مادة مبيّضة على وجهه.
 
بينما كان يحاول الحبيب البحث عن ملابسه في الظلام، طعنته مارلينا في فخذيه، وكادت تصيب منطقة حساسة.
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وكشفت محكمة لويس كراون أن العلاقة بين الاثنين كانت مضطربة ومتقطعة منذ بدايتها في عام 2011.
 
خلال جلسات الاستماع، صرّحت مارلينا قائلة: "كنت أريد إيذاء قضيبه، لكنني أخطأت".
 
وبعد اعترافها بتهمة التسبب في أذى جسدي خطير عمدًا، تم الحكم عليها بالسجن لمدة سبع سنوات.

ورغم أن الزوجين لم يكونا يعيشان معًا في وقت الهجوم، إلا أنهما كانا يلتقيان أحيانًا في شقتها ويمارسان الجنس بشكل غير منتظم.

وفي يوم الهجوم الذي وقع في نيسان من العام الماضي، ذهب حبيب مارلينا إلى منزلها في هاستينغز بعد أن تلقى اتصالات من أفراد عائلتها كانوا قلقين على حالتها.
 
بعد لقاء حميم بينهما، غادر الرجل لفترة قصيرة لإنجاز بعض الأعمال المنزلية، ثم عاد ليشاهدا فيلمًا معًا قبل أن يخلد إلى النوم.

ومع ذلك، استيقظ فجأة عندما حاولت مارلينا إثارة العلاقة الجنسية مرة أخرى تحت الأغطية.
 
وعندما طلب منها التوقف وقال: "من فضلك لا تفعلي ذلك"، استدارت وذهب للنوم. إلا أنه استيقظ مجددًا بعد أن شعَر بسائل يُسكب على وجهه، وهو المبيض الذي كانت مارلينا قد سكبت عليه قبل طعنه.
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