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بريطاني يعاني من مرض نادر بعد لدغة عنكبوت.. كيف تحولت الإجازة إلى كابوس؟

Lebanon 24
14-09-2024 | 00:00
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تعرض رجل بريطاني لحادث مروع خلال عطلته في مصر وذلك بعدما أُصيب بلدغة عنكبوت.

وفي التفاصيل، لدغ العنكبوت الرجل الذّي يدعى نايغل هانت في بطنه بينما كان مستلقياً على السرير إلا أنه استمر بإنجاز أعماله اليومية بشكل معتاد.
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وأصيب هانت بالمرض الشديد بعد أيام قليلة من إجازته ولاحظ أن مكان لدغة العنكبوت بدأ يتوسع.

وتوجه هانت في نهاية المطاف إلى المستشفى في مصر حيث كشفت الاختبارات إصابته بالتهاب اللفافة الناخر المعروف باسم مرض أكل اللحم النادر الذي يصيب الجروح والأنسجة الرخوة في الجسم بالبكتيريا.

واضطر الأطباء إلى نحت بطن هانت لإزالة اللحم الميت منه بعدما اعتقدوا في البداية أنه يعاني من خرّاج بسيط ومؤلم فقط.
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