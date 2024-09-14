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منوعات
شاب يقتل زوج ابنة عمه.. لهذا السبب
Lebanon 24
14-09-2024
|
14:30
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية في مصر، القبض على المتهم بقتل زوج إبنة عمه لخلافات مالية بينهما على تجارة الخردة، بنطاق مركز الحسينية محافظة الشرقية.
البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى الحسينية المركزى بوصول "محمد ج ت" 43 عاما،جثة هامدة، إثر إصابته بجرح نافذ بالبطن وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
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وتبين من التحريات الأولية، قيام "ح م ع ع" 36 عاما، نجل عم زوجة المجني عليه، بارتكاب الواقعة، وقيامه بالتشاجر مع المجنى عليه،إثر خلافات بينهما على تجارة الخردة، وقام بالتعدى عليه محدثا إصابته التى أودت بحياته ولاذ بالفرار، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه وتقديمه للنيابة العامة لمحاكمته.
وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتم إحالته للنيابة العامة التى أمرت بنقل الجثمان إلى المشرحة، وانتداب الطب الشرعى لمعاينة الجثمان وتشريحه لبيان سبب الوفاة، وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فى الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات. (اليوم السابع)
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