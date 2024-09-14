Advertisement

منوعات

شاب يقتل زوج ابنة عمه.. لهذا السبب

Lebanon 24
14-09-2024 | 14:30
A-
A+

Doc-P-1246719-638619425741870120.jpg
Doc-P-1246719-638619425741870120.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية في مصر، القبض على المتهم بقتل زوج إبنة عمه لخلافات مالية بينهما على تجارة الخردة، بنطاق مركز الحسينية محافظة الشرقية.
البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى الحسينية المركزى بوصول "محمد ج ت" 43 عاما،جثة هامدة، إثر إصابته بجرح نافذ  بالبطن وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
Advertisement
وتبين من التحريات الأولية، قيام "ح م ع ع" 36 عاما، نجل عم زوجة المجني عليه، بارتكاب الواقعة، وقيامه بالتشاجر مع المجنى عليه،إثر خلافات بينهما على تجارة الخردة، وقام بالتعدى عليه محدثا إصابته التى أودت بحياته ولاذ بالفرار، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه وتقديمه  للنيابة العامة لمحاكمته.
وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتم إحالته للنيابة العامة التى أمرت بنقل الجثمان إلى المشرحة، وانتداب الطب الشرعى لمعاينة الجثمان وتشريحه لبيان سبب الوفاة، وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فى الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات. (اليوم السابع)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:33 | 2024-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2024-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2024-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:19 | 2024-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
11:30 | 2024-09-14
08:56 | 2024-09-14
04:12 | 2024-09-14
04:00 | 2024-09-14
03:00 | 2024-09-14
02:48 | 2024-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24