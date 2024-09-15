الحمل

يكون تفكيرك منطقياً وإيجابياً وتواجه الصعوبات بثقة عالية بالنفس

الثور

تعالج كل المسائل والمشاكل بوعي وحكمة وتتوصل إلى نتائج إيجابية

الجوزاء

كن حذراً جداً ولا تتورّط في إشكالات ومشاكل قد يستفزّها بعضهم، إفتح أذنيك وعينيك لبعض المناورات المقصودة وحاول أن تتجنّبها

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السرطان

تفكّر في القيام بخطوات جديدة تخرجك من حالة عدم الرضى التي تشعر بها تجاه بعض الزملاء

الأسد

لا تقلق من وضعك في العمل لأن الجميع راضٍ عن أدائك وعن تنفيذ مهامّك على أكمل وجه، فاستمر في ذلك

العذراء

فرص عمل جديدة في الأفق، اقتنص الأفضل منها لتحقق أحلامك وطموحاتك ومشاريعك

الميزان

لا تجعل نفسك أضحوكة للآخرين بتعهدك القيام بما لا تقدر عليه، بل كن جدياً في التعاطي على قدر المسؤولية

العقرب

يحاول أحد الزملاء وضعك في موقف محرج فاحذر منه جيداً ولا تتسرّع في ردة الفعل

القوس

ركّز اهتمامك على حسن العلاقة بالزملاء وبالمسؤولين لأنك تحتاج إلى مساندتهم

الجدي

قد تستاء من شخص يمارس عليك سلطة أو يتحداك أو يتوجّه اليك بكلام لا يرضيك

الدلو

أنجز قدر المستطاع اليوم مهامك بنفسك لأنك الوحيد القادر على إنجازها بالشكل المطلوب وبالدقة المتناهية

الحوت

لا تدع المشاكل التي تواجهها في العمل تؤثر سلباً في نفسيتك وفي طريقة أدائك