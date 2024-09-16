وجّه له إهانة أمام زملائه.. وفاة أستاذ بعد مشادة مع مديره

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عمت وسائل التواصل الاجتماعي في مصر حالة من الحزن سيما بين أهالي مركز ديرمواس بجنوب محافظة المنيا، عقب وفاة إسماعيل حلمي، مدير التعليم الإعدادي والثانوي، بعد مشادة مع مدير الإدارة.قصة وفاة المعلم أصابت متابعي التواصل وأهالي قرية دير مواس بالصدمة والتعاطف مع انتشار تفاصيل الواقعة.إهانةوبدأت قصة المعلم المأساوية التي انتهت بالوفاة، بمشادة مع مدير الإدارة التعليمية بدير مواس، الذي قرر فجأة عودة المعلم إلى العمل كمدرس إعدادي فقط بمدرسة بني سالم مع توجيه الإهانة الشديدة له أمام زملائه أثناء انعقاد اجتماع رسمي برئاسة مدير إدارة دير مواس التعليمية.المعلم المتوفى يدعى إسماعيل حلمي، كان يشغل منصب مدير التعليم الإعدادي والثانوي بإدارة دير مواس، وبحسب شهود عيان للواقعة لم يتحمل المعلم إهانته أمام زملائه، وعلى الفور توفي متأثرا بأزمة قلبية، طبقا لرواية زملائه في العمل الذين حضروا الاجتماع الذي شهد الواقعة، حسب ما تداولته وسائل الإعلام المحلية وموقع التواصل "فيسبوك".وعقب وفاة المعلم، نظم زملاؤه وقفة احتجاجية طالبت بالتحقيق مع مدير الإدارة واستبعاده من منصبه استعادة لحق المعلم.وأكد أحمد حسن، شقيق المعلم الراحل، في تصريحات صحافية وقوع خلاف في أحد الاجتماعات قبل أسبوع، حيث قام مدير الإدارة بتوبيخ المعلم بسبب دفاعه عن زميل له."أعوذ بالله من قهر الرجال"وأكد شقيق المعلم المتوفى أن المدير قال له: "اخرج بره، أقسم بالله ستخرج، أنت ولا حاجة".وأضاف أحمد أن مدير الإدارة أعلن أنه في حال عدم حضور إسماعيل للاجتماعات بين الساعة 9 و12، سيتم إلغاء انتدابه وعودته للعمل كمدرس، رغم عدم إجراء أي اجتماعات في تلك الفترة، وفوجئوا بإصدار قرار بإلغاء الانتداب.ودخل المعلم في نوبة من البكاء الشديد، وتواصل مع صديق له، وتم نقله إلى المستشفى، حيث ظل يردد: "أعوذ بالله من قهر الرجال" قبل أن ينطق الشهادة ويتوفى.من جانبها، نعت نقابة المعلمين المعلم الراحل، مشيرة إلى أنه توفي متأثرًا بأزمة قلبية نتيجة المشادة مع مدير الإدارة.وأكدت النقابة على ضرورة محاسبة المدير على ما بدر منه، وتعهدت باستعادة حقوق المعلم عبر القنوات القانونية.التحقيق مع المسؤولمن جانبه، أوضح حمادة النقيب، رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بملوي وديرمواس، بمحافظة المنيا، أن النقابة الفرعية عقدت اجتماعا طارئا استمعت فيه لشهادات المعلمين زملاء المعلم المتوفى.وتم رفع تقرير بالقضية إلى مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا، الذي اتخذ قرارا بإنهاء تكليف مدير إدارة ديرمواس التعليمية، وإحالته للتحقيق.(العربية)