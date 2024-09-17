الحمل

ساتورن العائد إلى القوس يشير إلى انفراجات في حياتك المهنية، وتعمل بشكل مستمرّ وجدّي لتحسين وضعك المالي والتقدّم خطوات نحو الامام

الثور

اقبل الفرصة التي تعرض عليك من دون تردد، فهي ورقة رابحة لمستقبلك

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الجوزاء

تقوم بأعمالك باندفاع وحماسة ما يشجع المحيطين بك على العمل بجهد أكبر

السرطان

يعاود ساتورن سيره نحو القوس، فلا تقبل أيّ وساطة لتطوير مهامك واعمل بنفسك للوصول إلى ما تطمح إليه

الأسد

خذ بزمام الأمور بيديك ولا تعتمد على أحد، ولا تتردد في فرض وجهة نظرك في العمل

العذراء