الحمل
ساتورن العائد إلى القوس يشير إلى انفراجات في حياتك المهنية، وتعمل بشكل مستمرّ وجدّي لتحسين وضعك المالي والتقدّم خطوات نحو الامام
الثور
اقبل الفرصة التي تعرض عليك من دون تردد، فهي ورقة رابحة لمستقبلك
الجوزاء
تقوم بأعمالك باندفاع وحماسة ما يشجع المحيطين بك على العمل بجهد أكبر
السرطان
يعاود ساتورن سيره نحو القوس، فلا تقبل أيّ وساطة لتطوير مهامك واعمل بنفسك للوصول إلى ما تطمح إليه
الأسد
خذ بزمام الأمور بيديك ولا تعتمد على أحد، ولا تتردد في فرض وجهة نظرك في العمل
العذراء
لقاءات جديدة وسارّة تسهّل أمامك الانطلاق في مشاريع عمل جديدة وتفتح لك الطريق نحو استثمارات كبيرة
الميزان
تنطلق في مشاريع تدرّ عليك استثمارات جديدة وتكسبك أرباحاً كبيرة
العقرب
تتخلص من ذبذبات كوكب ساتورن الذي يعود إلى القوس، فتتحرر من بعض القيود وتنكب على دراسة مالية مهمة
القوس
نجاح على الصعيد المهني قد يغيّر مجرى حياتك ويأتيك بمشاريع كبيرة لم تكن تتوقعها
الجدي
تشعر بأنك مرتبط بقرارات من هم أقل منك كفاءة وتعجز عن إحداث أي تغيير أساسي
الدلو
تحصل على ما تطمح إليه في حياتك المهنية وتنجح في استعادة كل ما خسرته في أحد مشاريعك
الحوت
يعود ساتورن إلى القوس ليولد فترة دقيقة، يجب أن تتجنب خلالها المناورين والكاذبين أو خوض غمار المشاريع الكبرى