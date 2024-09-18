مذكرة مثيرة للدهشة... شركة طيران تفرض قواعد صارمة على الملابس الداخلية لمضيفاتها

حددت شركة طيران "دلتا" الأميركية الشروط الخاصة بالعناية الشخصية والشعر والإكسسوارات والملابس لموظفيها، تضمنت قاعدة محددة للملابس الداخلية للمضيفات.





وأصدرت شركة الطيران مؤخرا مذكرة من صفحتين حول "متطلبات المظهر" للموظفين، حددت من خلالها إرشادات صارمة حول كيفية ظهور الشخص أثناء مقابلة العمل والتدريب وطوال مسيرته المهنية.

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وتقول الوثيقة: "يقضي مضيفو طيران دلتا معظم الوقت مع عملائنا وهم واجهة شركة الطيران الخاصة بنا. وتبدأ تجربة خدمة العملاء في اللحظة التي يرتدي فيها مضيف الطيران زيه الرسمي".

وبحسب المذكرة، يتعين على الموظفات المستقبليات والمضيفات الحاليات ارتداء "ملابس داخلية مناسبة، تكون غير مرئية".

وفي القسم الفرعي للشعر، تنص التعليمات على أن يكون لون شعر المضيفات "طبيعيا" مع "عدم وجود خصلات بارزة أو ظلال غير طبيعية". أما إذا كان شعرهن أطول من الكتف، فيجب "سحبه للخلف وجعله بعيدا عن العينين"، وإذا كان لا يزال يمتد إلى ما بعد منتصف الظهر، فيجب تثبيته.

وفيما يتعلق بالعناية الشخصية، "يجب دائما الحفاظ على النظافة الشخصية". فبحسب المذكرة، يجب أن تبدو الرموش "طبيعية" و"يجب أن تكون جميع الأظافر بنفس اللون".





وقال متحدث باسم" دلتا" لصحيفة" ديلي ميل"، إن هذا تغيير جديد في متطلبات المظهر يهدف إلى جعل الإرشادات "أكثر تحديدا" .



وأضاف المتحدث: "من أجل تحقيق الشفافية والوضوح لجميع المرشحين المحتملين، فإننا نشجع الأشخاص على ارتداء الملابس المناسبة للنجاح، وإعطاء انطباع أولي رائع أثناء تطلعهم إلى الانضمام لصفوف المضيفات الجويات".



وتقول شركة دلتا إن الملابس "يجب أن تكون احترافية وتناسب الجسم بشكل صحيح. يجب أن تكون الفساتين والتنانير بطول الركبة أو أقل". ولا يُسمح بارتداء الأحذية الرياضية، ويجب أن تكون الأحذية التي يتم ارتداؤها أحذية مسطحة أو بكعب عال أو أحذية مفتوحة من الخلف.



وبالنسبة للرجال، يجب عليهم ارتداء بدلة رسمية تتكون من ربطة عنق مع قميص رسمي بياقة وأزرار. وقالوا أيضا إنه خلال يوم المقابلة، لن يُسمح بالشتائم ومضغ العلكة واستخدام الهواتف أو سماعات الأذن.



وتضيف المذكرة: "سنعمل معك لاستيعاب طريقة معينة من اللباس أو المظهر الجسدي بما يتفق مع المعتقدات أو الممارسات الدينية ما لم يتسبب ذلك في خطر على السلامة أو عبء غير مبرر على الشركة". (روسيا اليوم)